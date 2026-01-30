Christian Horner se encamina a su regreso a la Fórmula 1 en 2026

El exdirector y CEO del equipo británico Red Bull Racing, Christian Horner, reacciona antes de la tercera sesión de práctica en la pista de carreras Red Bull Ring en Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025.

El 2025 será siempre recordado como el año en el que Red Bull sufrió uno de los desmantelamientos más brutales de la historia moderna de la Fórmula 1 , quedándose sin figuras clave como Sergio “Checo” Pérez , Helmut Marko y Christian Horner.

Quien fuera el jefe de equipo durante dos décadas, Horner, fue despedido a mediados de 2025 luego de darse a conocer de manera extraoficial una serie de roces al interior de la escudería, provocando su salida inminente, una millonaria indemnización para el inglés y un período de "gardening" antes de poder unirse a otro equipo; sin embargo, hay pistas que indican que sus vacaciones del Gran Circo podrían terminar.

¿Horner regresa de sus vacaciones de la F1 en 2026?

Aunque desde hace algunos meses se había vinculado a Horner con diferentes equipos, es hasta ahora que de manera oficial se ha dado a conocer que el ex Red Bull estaría interesado en formar parte de Alpine, pero con un rol mucho más consolidado: adquiriendo acciones de la escudería.

Desde 2023 Alpine no pertenece únicamente a Grupo Renault, pues los franceses vendieron una participación del 24% a Otro Capital, una firma de inversión privada que desembolsó 200 millones de euros para cerrar el trato.

Para este año, Otro Capital estaría buscando vender esa participación y Horner sería uno de los interesados en adquirirla, lo que lo convertiría no solo en inversor, sino en una pieza clave en la toma de decisiones dentro del equipo, tal y como pasó en su momento dentro de Red Bull, lo que sin duda sería sumamente beneficioso para el equipo a cargo de Flavio Briatore.

A pesar de que el nombre de Horner está vinculado con escándalos, no se puede olvidar que se trata de uno de los jefes de equipo más talentosos de la F1, que logró consolidar a Red Bull como una de las escuderías de élite, ganadora de campeonatos de constructores y de pilotos.

Picsart_25-07-11_12-25-26-061.jpg El exdirector del equipo británico y CEO de Red Bull Racing, Christian Horner (izq.), y el piloto holandés de la escudería, Max Verstappen, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025. Joe Klamar / AFP

La incorporación del inglés sin duda podría significar una nueva era para Alpine, equipo que busca desesperadamente salir del fondo de la parrilla y dar sus primeros pasos a la zona media tras el cambio de regulaciones. Con su llegada, también podría esperarse la integración de ingenieros, mecánicos y personajes clave que sumen al objetivo general del equipo.

Pese a que la compra de acciones por parte de Horner se ve como la opción más viable para Alpine por las razones antes mencionadas, no se puede olvidar que el ex Red Bull funcionaba bajo una organización en la que básicamente él tenía todo el poder, situación que sin duda no podría replicarse con los franceses, pues Grupo Renault tiene a su mando el 76% del equipo, limitando sus funciones desde el primer momento, lo que podría traducirse como un punto de tensión entre ambos.

El futuro de la escudería representada por Pierre Gasly y Franco Colapinto sigue en el aire, pudiendo cambiar de un momento a otro sin previo aviso. Esto es la Formula 1 y la temporada 2026 apenas empieza. Como siempre, hagan sus apuestas.