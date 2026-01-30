viernes 30  de  enero 2026
MOTORES

Christian Horner se encamina a su regreso a la Fórmula 1 en 2026

El exjefe de Red Bull en la Fórmula 1 vio terminada su trayectoria de 20 años en el mundo de las carreras en 2025 tras varias polémicas internas en la escudería

El exdirector y CEO del equipo británico Red Bull Racing, Christian Horner, reacciona antes de la tercera sesión de práctica en la pista de carreras Red Bull Ring en Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025.

El exdirector y CEO del equipo británico Red Bull Racing, Christian Horner, reacciona antes de la tercera sesión de práctica en la pista de carreras Red Bull Ring en Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025.

Joe Klamar / AFP
Por Karla Roca

El 2025 será siempre recordado como el año en el que Red Bull sufrió uno de los desmantelamientos más brutales de la historia moderna de la Fórmula 1, quedándose sin figuras clave como Sergio “Checo” Pérez, Helmut Marko y Christian Horner.

Quien fuera el jefe de equipo durante dos décadas, Horner, fue despedido a mediados de 2025 luego de darse a conocer de manera extraoficial una serie de roces al interior de la escudería, provocando su salida inminente, una millonaria indemnización para el inglés y un período de "gardening" antes de poder unirse a otro equipo; sin embargo, hay pistas que indican que sus vacaciones del Gran Circo podrían terminar.

Lee además
El expiloto de la Fórmula 1, el brasileño Antonio Pizzonia, previo al inicio de una competencia en Bélgica, el 10 de septiembre de 2005.
DEPORTES

Arrestan en Estados Unidos a expiloto brasileño de la Fórmula 1
El piloto francés Isack Hadjar, de Red Bull, posa para una foto, el 15 de enero de 2026.
MOTORES

"Quiero ganarme la confianza del equipo", dice nuevo piloto de Red Bull

¿Horner regresa de sus vacaciones de la F1 en 2026?

Aunque desde hace algunos meses se había vinculado a Horner con diferentes equipos, es hasta ahora que de manera oficial se ha dado a conocer que el ex Red Bull estaría interesado en formar parte de Alpine, pero con un rol mucho más consolidado: adquiriendo acciones de la escudería.

Desde 2023 Alpine no pertenece únicamente a Grupo Renault, pues los franceses vendieron una participación del 24% a Otro Capital, una firma de inversión privada que desembolsó 200 millones de euros para cerrar el trato.

Para este año, Otro Capital estaría buscando vender esa participación y Horner sería uno de los interesados en adquirirla, lo que lo convertiría no solo en inversor, sino en una pieza clave en la toma de decisiones dentro del equipo, tal y como pasó en su momento dentro de Red Bull, lo que sin duda sería sumamente beneficioso para el equipo a cargo de Flavio Briatore.

A pesar de que el nombre de Horner está vinculado con escándalos, no se puede olvidar que se trata de uno de los jefes de equipo más talentosos de la F1, que logró consolidar a Red Bull como una de las escuderías de élite, ganadora de campeonatos de constructores y de pilotos.

Picsart_25-07-11_12-25-26-061.jpg
El exdirector del equipo británico y CEO de Red Bull Racing, Christian Horner (izq.), y el piloto holandés de la escudería, Max Verstappen, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025.

El exdirector del equipo británico y CEO de Red Bull Racing, Christian Horner (izq.), y el piloto holandés de la escudería, Max Verstappen, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025.

La incorporación del inglés sin duda podría significar una nueva era para Alpine, equipo que busca desesperadamente salir del fondo de la parrilla y dar sus primeros pasos a la zona media tras el cambio de regulaciones. Con su llegada, también podría esperarse la integración de ingenieros, mecánicos y personajes clave que sumen al objetivo general del equipo.

Pese a que la compra de acciones por parte de Horner se ve como la opción más viable para Alpine por las razones antes mencionadas, no se puede olvidar que el ex Red Bull funcionaba bajo una organización en la que básicamente él tenía todo el poder, situación que sin duda no podría replicarse con los franceses, pues Grupo Renault tiene a su mando el 76% del equipo, limitando sus funciones desde el primer momento, lo que podría traducirse como un punto de tensión entre ambos.

El futuro de la escudería representada por Pierre Gasly y Franco Colapinto sigue en el aire, pudiendo cambiar de un momento a otro sin previo aviso. Esto es la Formula 1 y la temporada 2026 apenas empieza. Como siempre, hagan sus apuestas.

Temas
Te puede interesar

Red Bull presenta su nuevo monoplaza por todo lo alto y con un Verstappen motivado

Haas presenta su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Audi presenta el primer monoplaza de Fórmula 1 de su historia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy