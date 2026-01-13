martes 13  de  enero 2026
Arrestan en Estados Unidos a expiloto brasileño de la Fórmula 1

Antonio Pizzonia, quien fuera piloto en la Fórmula 1 entre 2003 y 2005, fue detenido en el estado de Texas el pasado sábado ante cargos de asalto

El expiloto de la Fórmula 1, el brasileño Antonio Pizzonia, previo al inicio de una competencia en Bélgica, el 10 de septiembre de 2005.

El expiloto de la Fórmula 1, el brasileño Antonio Pizzonia, previo al inicio de una competencia en Bélgica, el 10 de septiembre de 2005.

DAMIEN MEYER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON.- El brasileño Antonio Pizzonia, piloto de Fórmula 1 entre 2003 y 2005, fue detenido el pasado fin de semana en el estado de Texas (Estados Unidos) por cargos de asalto, informó este lunes la policía local.

El arresto ocurrió la tarde del sábado en el condado de Montgomery, situado al norte del área metropolitana de la ciudad de Houston.

Pizzonia, de 45 años, fue detenido con "cargos de asalto y fue puesto en libertad el domingo tras el pago de una fianza de 750 dólares", reportó a la AFP el departamento de policía del condado de Montgomery.

La policía reservó los detalles del incidente por el momento. De acuerdo con el medio TMZ, el arresto se produjo cuando el brasileño asistía a una carrera de karts de su hijo en el circuito Speedsportz Racing Park de New Caney (Texas).

Pizzonia debutó en la Fórmula 1 en 2003 con la escudería Jaguar, pero fue reemplazado durante la temporada.

En 2004 y 2005 se reincorporó a la competición al volante de un Williams como sustituto de Ralf Schumacher y Nick Heidfeld.

Tras su trayectoria en Fórmula 1, donde corrió un total de 20 Grandes Premios y sumó ocho puntos, Pizzonia también participó en otras competencias de monoplazas como la Auto GP Series y la Superleague Formula.

Koepka anuncia su vuelta a PGA

El estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco títulos de Grand Slam, confirmó este lunes su retorno al circuito PGA tras convertirse en la primera gran figura en abandonar el saudita LIV Golf.

"Cuando era niño, siempre soñé con competir en el circuito PGA y hoy estoy igual de emocionado de anunciar que regreso a PGA", dijo Koepka en su cuenta de Instagram.

El jugador de Florida, de 35 años, alegó motivos familiares para retirarse en diciembre de LIV Golf, con el que todavía tenía un año más de contrato.

La salida de Koepka de PGA se produjo en 2022 como parte de un éxodo de numerosas estrellas, incluido el español Jon Rahm, seducidas por los enormes contratos garantizados y las bolsas de premios récord que ofrecía el recién creado circuito saudita.

FUENTE: AFP

