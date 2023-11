Al ser preguntado en rueda de prensa sobre cómo mejorar su impresionante año 2023, en el que ha cosechado tres Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros y US Open), Djokovic no escondió sus ambiciones.

"Podría mejorarlo si gano los cuatro Grand Slam y el título olímpico (risas). Ya veremos, todavía tengo mucha ambición y objetivos por alcanzar", avisa el serbio.

"Todo lo que me pasó el año pasado se convirtió en combustible para mí. He tenido un año perfecto. Tres 'Grand Slam', otra final, acabar de número uno. He logrado los objetivos y he batido muchos récords para hacer historia en el mundo del deporte. Pero falta un partido y quiero ganar".

El tenista de 36 años participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: Pekín-2008, Londres-2012, Rio-2016 y Tokio-2020.

Su mejor resultado fue la medalla de bronce individual en 2008, mientras que en Rio cayó eliminado en primera ronda contra Juan Martín del Potro, que acabaría colgándose la plata. El argentino también derrotó a Djokovic en el partido por el bronce en Londres-2012.

Picsart_23-11-19_21-01-50-067.jpg Novak Djokovic devuelve ante Jannik Sinner durante la final de la Copa de Maestros de la ATP, el domingo 19 de noviembre de 2023, en Turín. AP/Antonio Calanni

En la última edición, en Tokio-2020, fue el español Pablo Carreño quien privó a Djokovic del metal en el duelo por el tercer puesto.

"Mi motivación para ganar los torneos más grandes está intacta, es lo que me empuja a seguir jugando (...) Los JJ.OO. 2024 serán uno de mis grandes objetivos, además de los torneos mayores", declaró sobre la cita olímpica parisina.

"El calendario estará muy cargado, pasando de la tierra batida, la superficie más lenta, a la hierba, la más rápida, para volver a la más lenta (tierra batida en los JJ.OO.)", analizó el serbio. "Va a ser un desafío complicado".

400 semanas en el primer lugar para Djokovic

Vencedor el domingo de su séptimo Masters ATP, el serbio Novak Djokovic, número 1 mundial por 400ª semana, aumentó su inmediato perseguidor, el español Carlos Alcaraz, en el ranking ATP publicado el lunes, sin cambios en el 'Top 20'.

A sus 36 años, Djokovic termina la temporada por octava vez en su carrera en la primera posición. El estadounidense Pete Sampras y el suizo Roger Federer lo consiguieron en seis y cinco ocasiones respectivamente.

En cuanto a semanas en lo alto del ranking, el suizo fue N.1 durante 310 semanas contra las 286 del estadounidense.

"Todavía tengo hambre de récords y títulos", explicó el sábado Djokovic, ahora con 2.390 puntos de ventaja sobre Alcaraz.

A pesar de sus edad, "Nole", que ganó tres torneos Grand Slam en 2023, parece más dominador que nunca.

Quizás el regreso anunciado para 2024 del español Rafael Nadal, actual N.662 del ranking a sus 37 años, le devolverá un rival a su altura para la próxima temporada.

FUENTE: Con información de AFP