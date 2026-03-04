Shohei Ohtani advierte que Japón enfrentará un camino difícil para defender el título en el Clásico Mundial de Béisbol

El japonés Shohei Ohtani solo será bateador designado en este Clásico Mundial de Béisbol.

El astro japonés Shohei Ohtani anticipó que Japón tendrá un camino lleno de obstáculos en su intento de revalidar el título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 , torneo que comenzará esta semana en Tokio con la participación de 20 selecciones.

La superestrella de Los Angeles Dodgers fue una de las figuras clave en la consagración japonesa en la edición de 2023, cuando protagonizó uno de los momentos más recordados del torneo al ponchar a Mike Trout en la novena entrada de la final frente a Estados Unidos.

Ahora, Ohtani vuelve a liderar a la selección japonesa en una nueva edición del torneo internacional, acompañado por su compañero en los Dodgers, el lanzador Yoshinobu Yamamoto, en un equipo que parte como uno de los principales favoritos al título.

Japón busca su cuarto título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Japón disputará todos sus partidos de la fase de grupos en el Tokyo Dome, donde debutará el viernes frente a Taiwán. A pesar de contar con el respaldo de su público, Ohtani advirtió que la competencia será exigente desde el inicio.

“Cuando miras nuestra plantilla creo que tenemos un gran equipo, pero ya se vio en el último torneo que no hay muchos partidos que puedas ganar con facilidad”, señaló el jugador de 31 años.

El combinado japonés comparte grupo con Taiwán, Corea del Sur, Australia y la República Checa, selecciones que, según Ohtani, pueden complicar incluso a los equipos más fuertes.

“Tus rivales pueden anotar primero o puedes ir perdiendo por dos o tres carreras”, añadió el dos veces MVP de las Grandes Ligas, subrayando la competitividad del torneo.

Yamamoto abrirá el debut de Japón

Para el primer partido ante Taiwán, Japón contará como lanzador abridor con Yoshinobu Yamamoto, quien fue elegido MVP de la Serie Mundial 2025 y también formó parte del equipo campeón en 2023.

El derecho de 27 años llegó a los Dodgers antes de la temporada 2024 y desde entonces se ha consolidado como uno de los lanzadores más dominantes de la MLB.

Yamamoto explicó que la franquicia angelina aceptó su participación en el torneo debido a la importancia que tiene el Clásico Mundial para el béisbol japonés.

“Tuvimos largas conversaciones y estoy en buena forma. Si hubiera tenido alguna preocupación física, no habría podido jugar”, aseguró.

La fase final se jugará en Estados Unidos

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con sedes en Japón, Puerto Rico y Estados Unidos durante la fase de grupos.

A partir de los cuartos de final, el torneo se trasladará completamente a territorio estadounidense, con partidos en Miami y Houston, donde se disputará también la final.

Japón llega como campeón defensor y buscará su cuarto título, lo que ampliaría su propio récord histórico en la competición.

Ohtani confía en que el apoyo del público en Tokio pueda ser un factor decisivo para el equipo.

“Torneos como este son una oportunidad para que todo el país se una detrás de la selección nacional. Si los aficionados nos apoyan, eso nos dará mucha fuerza”, afirmó la estrella japonesa.

Con Ohtani y Yamamoto al frente, Japón intentará confirmar su condición de potencia mundial del béisbol en un torneo que promete ser uno de los más competitivos de su historia.