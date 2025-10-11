sábado 11  de  octubre 2025
TENIS

Djokovic se queda sin final en Shanghái tras caer ante un tenista desconocido

El serbio Novak Djokovic había quedado como el favorito a ganar el torneo tras la ausencia de Carlos Alcaraz y la temprana retirada de Jannik Sinner

El serbio Novak Djokovic se despide de la afición luego de quedar eliminado del Abierto de Australia, el 24 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SHANGHÁI.- El sorprendente tenista monegasco Valentin Vacherot, N.204 del ránking y que accedió al torneo desde la fase previa, derrotó por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic (N.5) y se clasificó este sábado para la final del Masters 1000 de Shanghái.

A sus 26 años, Vacherot se convirtió en el primer tenista monegasco en ganar a un Top 10 en el circuito y en disputar una final de un Masters 1000 y se enfrentará el domingo al francés Arthur Rinderknech (N.54), quien curiosamente es su primo hermano, y que derrotó al ruso Daniil Medvedev (N.18) en tres sets, por 4-6, 6-2 y 6-4.

Vacherot presenció en directo la victoria de su primo y ambos, emocionados, se abrazaron sobre la pista tras confirmarse el pase de los dos a la final.

Sin restar méritos a la gesta del monegasco, Djokovic jugó disminuido físicamente en la sauna en la que se ha convertido la pista central de Shanghái, que ha recibido varias críticas de distintos participantes a lo largo del torneo.

El gigante serbio, que sigue sin ganar un Masters 1000 desde el de París a finales de 2023, no mostró su nivel habitual, con solo 9 golpes ganadores (por 22 de su rival), pero sobre todo fue ineficaz con su servicio.

Apenas ganó el 59% de los puntos con su primer servicio, porcentaje que cayó al 48% con su segundo.

En estas circunstancias, Vacherot jugó perfectamente sus cartas y minimizó errores. El mayor peligro que podía tener era cómo gestionar el momento en el que pudiese verse ganador, como en el primer juego del segundo set, en el que desperdició dos bolas de quiebre que le podían haber dado ya una ventaja casi decisiva.

Pero el joven monegasco no se descompuso y esperó su ocasión, que llegó en el noveno juego, cuando rompió a Djokovic, y en el décimo, en el que salvó una bola de rotura para sellar poco después la victoria.

Resultados de las semifinales del ATP 1000 de Shanghái:

Arthur Rinderknech (FRA) derrotó a Daniil Medvedev (RUS/N.16) 4-6, 6-2, 6-4.

Valentin Vacherot (MON) a Novak Djokovic (SRB/N.4) 6-3, 6-4.

FUENTE: AFP

