jueves 9  de  octubre 2025
DEPORTES

¡Más cerca del título! A sus 38 años, Djokovic alcanza las semifinales en Shanghái

El serbio Novak Djokovic superó este miércoles al belga Zizou Bergs y avanzó a la penúltima instancia del torneo, en donde se medirá con Valentin Vacherot

El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.

El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SHANGHÁI.- El serbio Novak Djokovic (N.5) jugará a sus 38 años una nueva semifinal de un Masters 1000 tras haber ganado este miércoles al belga Zizou Bergs y lo hará contra el monegasco Valentin Vacherot, que se metió entre los cuatro mejores luego de haber pasado por la fase previa.

En el horno de Shanghái y pese a llevarse en varias ocasiones la mano a su tobillo, Djokovic superó a Bergs (N.44 del mundo) por 6-3 y 7-5 en casi dos horas de partido.

Será la 80ª presencia en semifinales en un Marsters 1000 para Djokovic, un récord, y es el máximo favorito para ganar un torneo que ya conquistó cuatro veces en el pasado.

Embed

Frente a la leyenda serbia del tenis estará un jugador hasta ahora desconocido. Vacheron, de 26 años, llegó a Shanghái como N.204 del ránking y se meterá en el Top 100 tras su gesta en el torneo chino.

Tras pasar por la fase previa antes de jugar en el cuadro principal, Vacherot ganó sucesivamente al serbio Laslo Djere, al kazajo Alexander Bublik, al checo Tomas Machac y al neerlandés Tallon Griegspoor hasta ganarse su plaza en cuartos.

Este miércoles dio buena cuenta del danés Holger Rune, al que derrotó por 2-6, 7-6 (7/4) y 6-4 en una larga batalla de tres horas en las que el nórdico apenas se podía mover en la pista en los últimos puntos, completamente agotado.

Lesionado todo el año 2024, Vacherot se convierte en el primer monegasco en alcanzar unas semifinales de un Masters 1000.

Sus lágrimas al final del partido reflejaron la gesta lograda.

El viernes se completarán las semifinales: el ruso Daniil Medvedev se enfrentará al australiano Alex de Miñaur y el canadiense Felix Auger-Aliassime se medirá al francés Arthur Rinderknech, quien curiosamente es primo hermano de Vacherot.

Egipto clasifica al Mundial

Egipto se clasificó este miércoles al Mundial 2026 de fútbol al golear 3-0 a Yibuti en Casablanca, en un partido en el que brilló con un doblete su estrella Mohamed Salah.

Es la cuarta vez en su historia que Egipto participará en el Mundial, que se celebrará a mediados del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. La nación del norte de África había participado previamente en las ediciones 1934, 1990 y 2018.

FUENTE: AFP

Temas
