Djokovic accede por undécima vez a los cuartos del Masters 1000 de Shanghái

SHANGHÁI.- El tenista serbio Novak Djokovic , favorito tras la caída de rivales como Jannik Sinner (N.2), Alexander Zverev (N.3) y Ben Shelton (N.6) y por la baja de Carlos Alcaraz (N.1), continúa su recorrido en el Masters 1000 de Shanghái y este martes logró su pase a cuartos contra Jaume Munar .

El serbio, número 5 del mundo, derrotó al español (N.41) por 6-3, 5-7, 6-2 y alcanzó los cuartos de final por undécima vez en Shanghái, donde ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018).

Contra Munar, que a sus 28 años disputaba los primeros octavos de un Masters 1000 de su carrera, "Djoko" no tardó en lograr un "break" para liderar 3-1. Tras una pausa médica para recibir un masaje en la pantorrilla derecha, el serbio confirmó la rotura y ganó el set 6-3.

El español, con más confianza en la segunda manga, logró igualar el partido tras un "break" con 6-5 a favor, al término de un largo intercambio después del que Djokovic se tiró a la pista, generando dudas sobre su estado físico y su capacidad de continuar en el partido.

Pero el serbio encontró energía para romper dos veces el servicio de Munar en el tercer y último set, e imponerse al término de 2 horas y 40 minutos.

El serbio se medirá en cuartos de final a Zizou Bergs (N.44), que también sufrió para eliminar al canadiense Gabriel Diallo (N.35) por 3-6, 7-5, 7-6 (10/8) tras salvar dos bolas de partido.

El danés Holger Rune (N.11) también disputará los cuartos de final, después de imponerse en tres sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7/9), 6-3.

Rune está a favor de los tiempos muertos

El tenista danés Holger Rune declaró el martes estar a favor de la instauración de tiempos muertos para recuperarse de los efectos del calor en el Masters 1000 de Shanghái, pero también en otros torneos sujetos a las mismas condiciones climáticas.

"Todos los jugadores deberíamos militar" a favor de la instauración de una medida así en Shanghái, afirmó el número 11 del ránking ATP.

Desde el inicio del Masters 1000 en la ciudad china, las temperaturas durante las horas de sol oscilan alrededor de los 35ºC, con una tasa de humedad superior al 80%.

Esa humedad, que pone a prueba los músculos, es la que ha provocado, por ejemplo, los calambres que sufrió el domingo en tercera ronda el N.2 mundial, el italiano Jannik Sinner, que tuvo que abandonar.

Varios jugadores han señalado las condiciones climáticas extremas y la directiva de la ATP, organismo que gestiona el circuito masculino, confirmó a la AFP este martes que prevé instaurar nuevas reglas en ese sentido.

"Se sigue estudiando y las medidas suplementarias, incluida la puesta en marcha de una política oficial de prevención contra el calor, están siendo evaluadas en consulta con los jugadores, los torneos y los expertos médicos", escribió la institución en un comunicado este martes.

FUENTE: AFP