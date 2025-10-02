jueves 2  de  octubre 2025
Los tenistas no están "suficientemente unidos" sobre el calendario, opina Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic dijo el jueves que las discusiones sobre una reorganización del calendario del tenis han existido desde hace por lo menos 15 años

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar el partido de cuartos de final individual masculino de tenis contra el estadounidense Taylor Fritz en el décimo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 2 de septiembre de 2025.

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar el partido de cuartos de final individual masculino de tenis contra el estadounidense Taylor Fritz en el décimo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 2 de septiembre de 2025.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La cantidad de torneos que juegan los tenistas de élite volvió al centro de la actualidad esta semana, luego de las numerosas lesiones durante el torneo de Pekín y después de que el español Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo, renunciara al Masters 1000 de Shanghái para descansar.

Alcaraz y otros vencedores de torneos Grand Slam como la estadounidense Coco Gauff o la polaca Iga Swiatek han criticado esta semana el calendario del tenis y el número de torneos que juegan.

En Shanghái, donde perdió el último año pasado contra Jannik Sinner, Djokovic dijo que es un asunto "muy complejo" y que discusiones similares han existido desde hace años.

"Hace más de 15 años yo hablaba de que necesitábamos unirnos y reorganizar el calendario", declaró el tenista de 38 años, ganador de 24 torneos Grand Slam.

"Es un deporte individual... y al final puedes seguir tomando decisiones", dijo.

Sin embargo "hay gente que simplemente no quiere cambiar las cosas de nuestro deporte a mejor... en lo que respeta al bienestar de los jugadores", añadió.

Los jugadores "no están suficientemente unidos" o dedicando suficiente tiempo y energía a intentar que el cambio ocurra, valoró.

"Necesitas en especial a los jugadores top, para que se sientan, se arremanguen y se preocupen de verdad", añadió.

El serbio entrará en liza en Shanghái el viernes contra el croata Marin Cilic, número 94 del mundo.

Djokovic volverá así a las pistas luego de una pausa de cuatro semanas, tras reducir el número de torneos que juega para alargar su carrera.

Su última aparición fue en el pasado US Open, a principios de septiembre, cuando cayó en semifinales contra Alcaraz.

FUENTE: AFP

