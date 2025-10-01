Sinner sigue tras la pista de Alcaraz y se corona en Pekín

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

PEKÍN.- El italiano Jannik Sinner despachó este miércoles en dos sets (6-2, 6-2) al estadounidense Learner Tien en la final del torneo ATP 500 de Pekín y se adjudicó el 21er título de su carrera.

Sinner, número dos del mundo, se impuso por segunda vez en este torneo en China, que ya ganó en 2023 frente a Daniil Medvedev .

El italiano quebró el saque de su rival en el primer set, con lo que arrancó fuerte frente a Tien, que a sus 19 años disputaba su primera final en el circuito ATP.

Tien, número 52 mundial, tuvo una oportunidad de quiebre en el segundo juego del segundo set, pero Sinner retomó el control para terminar el partido con 10 puntos de saque.

El triunfo de Sinner en Pekín supone su tercer título de la temporada, después de sus victorias en el Abierto de Australia y en Wimbledon.

Sinner podría tener la oportunidad de volver al primer lugar del ránking masculino antes del fin de la temporada, luego de que el español Carlos Alcaraz renunciara a disputar el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias físicas.

El español le arrebató a Sinner el sitial de privilegio cuando lo derrotó en la final del US Open.

Sinner, de 24 años, será el primer sembrado en el torneo de Shanghái, que comenzó esta semana.

Alcaraz, ganador el año pasado en Pekín, no disputó este año el torneo y el martes ganó en Tokio el ATP 500.

Críticas al calendario

Alcaraz añadió su voz a las críticas y no participó en el Shanghái Masters por "problemas físicos" en un momento en el que el cargado calendario de los tenistas y sus consecuencias vuelve a estar encima de la mesa.

Con otra temporada acercándose a su final, Alcaraz y dos de las grandes figuras del circuito femenino, Iga Swiatek y Coco Gauff, criticaron la cantidad de partidos que tienen que jugar.

El calendario, tanto femenino como masculino, ha sido un tema de conversación constante en los últimos años.

Los grandes jugadores protestan por el aumento de su carga de trabajo, lo que se traduce en lesiones; esta semana varios partidos no pudieron finalizar en el Torneo de Pekín debido a problemas físicos de uno de los contendientes.

Cinco jugadores se retiraron de sus partidos en la capital china por lesión solo en la sesión del lunes.

El martes se vio al ruso Daniil Medvedev primero quejándose de su brazo izquierdo y luego cojeando en la cancha, apenas capaz de moverse, antes de abandonar cuando iba 0-4 en el set decisivo de su semifinal contra el estadounidense Learner Tien.

El oponente de este último en los cuartos de final, el italiano Lorenzo Musetti, también se retiró por lesión.

