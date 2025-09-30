Carlos Alcaraz conquista el ATP 500 de Tokio, su octavo título del 2025

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

TOKIO.- El tenista español Carlos Alcaraz , N.1 del mundo, derrotó por un doble 6-4 al estadounidense Taylor Fritz (N.5) en la final del torneo ATP 500 de Tokio este martes en la capital japonesa y sumó su octavo título en 2025.

A sus 22 años, Alcaraz cosecha ya 24 títulos en el circuito ATP, seis de ellos del Grand Slam.

Pese a que volvió a jugar con el tobillo izquierdo vendado desde que sufrió un problema en su primer partido en Tokio contra el argentino Sebastián Báez, el español no pareció en ningún momento que sufriera molestia alguna.

El estadounidense, de 27 años, que le había ganado a Alcaraz hace solo unas semanas en la Laver Cup, un torneo de exhibición por equipos, apenas pudo oponer resistencia y sólo le hizo un "break" al español, en el segundo set y cuando el murciano sacaba con 5-2 para cerrar el partido.

Alcaraz jugaba su décima final del año, algo que no lograba ningún tenista desde su compatriota Rafael Nadal en 2017.

"Está siendo mi mejor temporada, sin lugar a dudas", declaró Alcaraz tras el partido.

"Ocho títulos, diez finales...Eso muestra lo duro que he trabajado para vivir estos momentos y cumplir mis objetivos. No empecé bien el año, sufrí emocionalmente. Me siento orgulloso por la forma en la que me he recuperado. Toda la gente que me rodea me ha ayudado a estar en esta posición", añadió.

"Estoy muy feliz por el nivel de juego que he tenido. La semana no comenzó bien con el tobillo, pero estoy feliz por la forma en la que he podido recuperarme", insistió.

Tras su victoria hace un mes en la final del US Open ante Jannik Sinner, el ibérico le arrebató al italiano la primera posición del ránking.

Ambos se reencontrarán la próxima semana en el Masters 1000 de Shanghái.

Sinner se mete en la final de Pekín

El tenista italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo, se clasificó para la final del torneo de Pekín, mientras que en la categoría femenina, la estadounidense Coco Gauff, actual campeona de la prueba, necesitó de tres sets para ganar a la suiza Belinda Bencic y meterse en cuartos.

Ante una de sus víctimas preferidas, el australiano Alex de Miñaur, al que ha derrotado en las once ocasiones en las que se han enfrentado, Sinner tuvo que sobreponerse a la pérdida del segundo set para acabar ganando este martes por 6-3, 4-6 y 6-2.

Sinner se mostró especialmente febril con su servicio, concediendo doce bolas de "break" a Miñaur, aunque el australiano sólo pudo aprovechar una, precisamente la que le permitió ganar la segunda manga.

FUENTE: AFP