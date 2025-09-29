lunes 29  de  septiembre 2025
TENIS

Carlos Alcaraz vence a Casper Ruud y accede a la final en Tokio

El español Carlos Alcaraz disputará su décima final del año, cuando mida fuerzas contra el estadounidense Taylor Fritz en la etapa decisiva de Tokio

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante la final del US Open 2025 en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

Kena Betancur / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- Carlos Alcaraz, N.1 mundial, se clasificó para la final del torneo ATP 500 de Tokio tras vencer al noruego Casper Ruud (N.12) por 3-6, 6-3 y 6-4 y disputará el título el martes contra el estadounidense Taylor Fritz (N.5).

Gracias a esta victoria, Alcaraz jugará su 10ª final en 2025. Ningún tenista había logrado disputar diez finales en una misma temporada desde Rafael Nadal en 2017.

"Seguir sus pasos al lograr 10 finales en una temporada es algo grande", señaló Alcaraz tras firmar su 66ª victoria del curso, récord para él.

"Ojalá que esto no termine aquí, todavía quedan torneos por delante y espero llegar a las finales también. Estoy realmente feliz con mi nivel", añadió.

De las nueve finales disputadas hasta el momento, sólo perdió dos (Wimbledon y Barcelona), ganando las de Roland Garros, US Open, Róterdam, Montecarlo, Roma, Queen's y Cincinnati.

Contra un combativo Ruud, el murciano de 22 años tuvo que emplearse a fondo para remontar un partido que se le complicó al perder el primer set luego de desperdiciar las cuatro bolas de "break" que tuvo.

Al noruego le bastó con una para romper el servicio de su rival en el octavo juego y apuntarse el primer set.

Alcaraz igualó la contienda gracias a un gran servicio en el segundo set (9 aces) y en el decisivo jugó mejor en los momentos clave que acabaron decidiendo el partido.

En el cuarto juego salvó dos bolas de "break" e inmediatamente después quebró a Ruud, que ya no pudo remontar.

Sin problemas con el tobillo

Alcaraz tampoco pareció sufrir por su tobillo izquierdo, que se lastimó en su estreno en Tokio ante el argentino Sebastián Báez.

"Emocionalmente fue muy duro lidiar con todo esto hoy. Estoy feliz por haber sido capaz de remontar y finalizar con un gran nivel", añadió el español.

Su rival en la final será Fritz, quien antes había derrotado a su compatriota Jenson Brooksby (N.86) por 6-4 y 6-3.

Ambos tenistas se han enfrentado ya en cuatro ocasiones, con ventaja para el español (tres victorias), aunque fue el norteamericano el que se impuso en su último duelo, el pasado 20 de septiembre en la Laver Cup (6-3 y 6-2).

FUENTE: AFP

