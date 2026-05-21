jueves 21  de  mayo 2026
TENIS

Djokovic sobre su retorno en Roland Garros: "Llego medio paso tarde"

El serbio Novak Djokovic, ahora con nuevo entrenador, admitió que le hubiera gustado pasar más tiempo sobre la tierra batida antes de ir a París

El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.

El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- "Llego medio paso tarde", reconoció Novak Djokovic, que el viernes cumple 39 años, a dos días de iniciar en Roland Garros la búsqueda de su récord de 25 Grand Slams. Lastrado por las lesiones en los últimos meses, afronta el grande francés con el fichaje de Viktor Troicki como entrenador.

El serbio sufre cada vez más lesiones que dañan su mítica resistencia, ante el crecimiento de unos rivales más jóvenes y explosivos físicamente.

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La incógnita está en si la falta de frescura física incidirá en su mentalidad, la piedra filosofal de su mítica carrera.

Djokovic admitió que le hubiera gustado pasar más tiempo sobre la tierra batida antes de llegar a París.

"No es la preparación ideal"

Solo ha disputado tres torneos en 2026 y perdió su único partido en tierra frente al croata Dino Prizmic, procedente de la fase previa, en el Masters 1000 de Roma de este mes.

Djokovic causó baja para los torneos de Miami, Montecarlo y Madrid mientras lidiaba con una lesión en el hombro, y en su breve paso por la capital italiana se le vio con vendajes.

"Siendo sincero, no es la preparación ideal", reconoció 'Nole', que será el tercer cabeza de serie en Ronald Garros.

"No recuerdo la última vez, en los últimos años, que haya tenido una preparación en la que no hubiera algún tipo de problema físico o de salud al llegar al torneo. Siempre hay algo. Es una especie de nueva realidad con la que tengo que lidiar", reconoció el serbio.

Se trata de la confesión franca de un jugador que ha construido su carrera sobre una planificación meticulosa, pero que se enfrenta a las realidades de un cuerpo que envejece, como antes les ocurrió a Roger Federer, y en mayor medida a Rafael Nadal.

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Pero el historial de Djokovic en Roland Garros subraya por qué no se le puede descartar. La ausencia del vigente campeón, dos veces ganador, Carlos Alcaraz, es otro factor a su favor.

Triple campeón en París y uno de los pocos jugadores que supo complicarle la vida a Nadal en esta superficie, Djokovic ha alcanzado al menos los cuartos de final en cada edición del Grand Slam parisino desde una derrota en tercera ronda en 2009.

"No estoy donde quiero estar"

Pero las exigencias físicas de la tierra batida no perdonan, y Djokovic es consciente de los estragos que provoca la edad en el rendimiento de los tenistas de élite: "Llego medio paso tarde. Definitivamente no estoy donde quiero estar para el máximo nivel, para competir al máximo nivel y poder llegar lejos".

Las últimas temporadas también han evidenciado el creciente desafío de mantener un esfuerzo y concentración máximas durante dos exigentes semanas de un Grand Slam. Partidos que antes se inclinaban a su favor ahora exigen una excelencia sostenida desde el primer punto hasta el último.

Su preparación, como él mismo reconoce abiertamente, tiene límites. "Entreno duro. Entreno tanto como el cuerpo me lo permite", dijo. "Luego, cómo salen las cosas en la cancha es realmente impredecible".

Sin embargo, Djokovic es uno de los dos únicos hombres que han logrado vencer esta temporada al gran favorito al título, un Jannik Sinner en racha, al que cortó el paso antes de la final del Abierto de Australia, que luego perdió con Alcaraz.

Djokovic ofreció lo que calificó como uno de sus mejores partidos en la última década para superar al italiano en cinco sets en enero, motivado por quienes ya lo habían dado por amortizado.

"Nunca dejé de dudar. Nunca dejé de creer en mí mismo", dijo entonces el ex número uno del mundo.

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"Hay mucha gente que duda de mí. Veo que, de repente, hay muchos expertos que han querido retirarme o que me han retirado muchas veces en los últimos años", lanzó.

"Quiero agradecerles a todos, porque me dieron fuerza. Me dieron motivación para demostrar que estaban equivocados".

Djokovic no gana un Grand Slam desde el US Open 2023, pero sería un error subestimarlo. El miércoles anunció que en París le acompañará como entrenador principal su antiguo compañero en la Copa Davis, Troicki, antiguo número 12 mundial.

FUENTE: AFP

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