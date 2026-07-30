jueves 30  de  julio 2026
Béisbol

Dodgers intensifican su interés por Tarik Skubal ante la incertidumbre con Ohtani

Los Dodgers aumentan su interés por Tarik Skubal debido a la incertidumbre sobre el regreso de Shohei Ohtani como lanzador

El lanzador Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, trabaja durante un juego de las Grandes Ligas, el 29 de abril de 2026.

El lanzador Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, trabaja durante un juego de las Grandes Ligas, el 29 de abril de 2026.

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Angeles Dodgers han intensificado su interés en adquirir al as de los Detroit Tigers, Tarik Skubal, debido a que sigue sin haber certezas sobre cuándo Shohei Ohtani podrá volver a lanzar, según informó Jon Morosi, de MLB Network.

No obstante, el reporte señala que la organización angelina no estaría dispuesta a incluir en un posible intercambio a su principal promesa, Josue De Paula, considerado una pieza clave para el futuro de la franquicia.

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La posibilidad de sumar a Skubal cobra fuerza después de que Ohtani continúe sin poder asumir un rol como lanzador por molestias en la rodilla y el bíceps, dolores que se intensifican cuando realiza sesiones desde el montículo.

Aunque los Dodgers cuentan con una de las plantillas más completas de las Grandes Ligas, la incorporación del vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana fortalecería aún más una rotación que busca llevar al equipo a conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva, una hazaña que ningún club consigue desde los New York Yankees entre 1998 y 2000.

El panorama de los abridores también genera algunas dudas. Blake Snell y Tyler Glasnow tienen previsto regresar antes del final de la temporada regular, pero ambos arrastran un historial reciente de lesiones. A ello se suma que Roki Sasaki continúa adaptándose a las Grandes Ligas tras registrar una efectividad de 4.71, mientras que el All-Star Justin Wrobleski ya superó su mayor carga de entradas en las Mayores.

Skubal, por su parte, llegó a la que podría haber sido su última apertura con Detroit con una efectividad de 2.70 y un promedio de 11.0 ponches por cada nueve entradas. Además, alcanzó la marca de 1.000 ponches en su carrera, consolidándose como uno de los lanzadores más dominantes de la MLB y uno de los nombres más codiciados antes de la fecha límite de cambios.

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