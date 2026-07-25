sábado 25  de  julio 2026
Béisbol

Shohei Ohtani no regresará a lanzar la próxima semana; Dodgers priorizan su recuperación para octubre

Shohei Ohtani no volverá a lanzar con los Dodgers la próxima semana. Dave Roberts prioriza su recuperación para octubre

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Gregory Shamus / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Angeles Dodgers seguirán manejando con cautela el regreso de Shohei Ohtani como lanzador. El mánager Dave Roberts confirmó que la superestrella japonesa realizará otra sesión de bullpen este sábado en el Citi Field, pero descartó que vuelva a la rotación la próxima semana.

"Es demasiado pronto. Me siento muy seguro de que no será la próxima semana", afirmó Roberts antes del inicio de la serie ante los New York Mets.

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Dodgers retrasan el regreso de Shohei Ohtani al montículo por molestias en la rodilla

El estratega explicó que la organización no tiene intención de acelerar el proceso, ya que el principal objetivo es contar con Ohtani en plenitud física para la postemporada.

"No se trata de julio, sino de octubre. Ya hemos esperado mucho tiempo para que recupere completamente su salud, así que no vamos a adelantar su regreso antes de que sea necesario", señaló Roberts.

Ohtani no lanza desde el 3 de julio debido a una irritación en la rodilla izquierda. Sin embargo, la molestia no le impide desempeñarse como bateador designado y continúa siendo parte habitual del lineup de los Dodgers.

El derecho lanzó alrededor de 30 pitcheos desde el montículo el miércoles en Filadelfia y, si responde bien físicamente, repetirá la sesión este sábado. Roberts destacó que el plan será flexible y dependerá de cómo se sienta el japonés día a día.

En 14 aperturas esta temporada, Ohtani registra un récord de 8-2, una efectividad de 1.79, 95 ponches en 85.2 entradas y ha ganado sus últimas seis decisiones. A la ofensiva batea para .283, con 22 jonrones, 60 carreras impulsadas y un OPS de .917.

Blake Snell y Edwin Díaz avanzan en su recuperación

Roberts también actualizó el estado de otros lanzadores lesionados. Blake Snell tenía programada su segunda apertura de rehabilitación con Triple-A Oklahoma City, donde el objetivo era completar al menos tres entradas tras una primera salida limitada.

Por su parte, el cerrador Edwin Díaz lanzó en días consecutivos durante su asignación de rehabilitación y volverá a subir al montículo el domingo. Si no presenta inconvenientes, podría reincorporarse al roster de los Dodgers cuando el equipo regrese a casa el martes.

Además, Tyler Glasnow continúa enfrentando bateadores mientras progresa favorablemente en su recuperación de espasmos en la espalda baja, y el receptor Will Smith ya no presenta dolor por la inflamación en el cuello y ha comenzado a incrementar su actividad.

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