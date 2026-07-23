Shohei Ohtani da un paso hacia su regreso como lanzador con los Dodgers

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en la segunda entrada durante un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.

La recuperación de Shohei Ohtani como pitcher continúa avanzando. La estrella de los Dodgers de Los Ángeles realizó una sesión de bullpen antes del partido del miércoles frente a los Phillies de Filadelfia, una señal positiva tras la molestia en su rodilla izquierda que obligó a posponer su última apertura.

Ohtani estaba programado para lanzar en el cierre de la serie ante Filadelfia, pero la irritación en la rodilla —la misma que le impidió participar en el Juego de Estrellas de la MLB la semana pasada— cambió los planes del equipo.

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Béisbol Dodgers retrasan el regreso de Shohei Ohtani al montículo por molestias en la rodilla

El japonés, cuatro veces Jugador Más Valioso, no lanza desde el pasado 3 de julio. Recientemente recibió una inyección de lubricante en la rodilla afectada, una molestia que no le impide desempeñarse como bateador.

A pesar de la lesión, Ohtani fue incluido en la alineación como primer bate y bateador designado para el encuentro del miércoles. Antes del compromiso, completó una sesión de aproximadamente 30 lanzamientos desde el bullpen.

El mánager Dave Roberts calificó la práctica como una señal alentadora para el proceso de recuperación del estelar pelotero.

"Es una gran señal. El brazo está bien. Lo importante era probar cómo respondía al lanzar desde la pendiente del montículo y cargar el peso sobre la pierna delantera", explicó el estratega.

Sin embargo, Roberts aclaró que los Dodgers todavía no manejan una fecha específica para el regreso de Ohtani como abridor.

Tras la serie en Filadelfia, los campeones defensores de la Serie Mundial visitarán la Casa Blanca este jueves antes de iniciar una serie de tres juegos contra los Mets de Nueva York el viernes.