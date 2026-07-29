Llueven críticas sobre una FIFA con el foco en su proyecto de inversión privada

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

PARÍS.- La FIFA recibió el miércoles numerosas críticas políticas y deportivas, principalmente de la UEFA y la Unión Europea , un día después de anunciar su proyecto de abrir las puertas a inversores privados a través de la creación de una empresa.

La FIFA, una asociación sin ánimo de lucro, pretende crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, prometiendo unos ingresos de 10.000 millones de dólares.

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Según la institución basada en Zúrich, esta mantendrá "el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración", así como "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento.

En un mensaje en video unas horas después, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el proyecto, aunque insistió en que era "una oportunidad, pero no una obligación", señalando que su anuncio marca "el inicio del proceso de consulta".

La UEFA, que reúne a las federaciones europeas, tuvo una reunión de urgencia este miércoles.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025. AFP

"La FIFA no puede seguir usando nuestro deporte para que ella y sus amigos se enriquezcan", declaró en un comunicado, mencionando una "significativa y creciente oposición" a los planes de la FIFA.

"No toquen nuestro deporte", reaccionó por su parte la UE el miércoles a través del comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.

"La comercialización desenfrenada del fútbol se ha vuelto nociva", sostuvo en X el responsable europeo, al afirmar que el proyecto "amenaza lo que hace del fútbol el deporte más popular en el mundo".

"Ataque absoluto contra el fútbol"

El proyecto ha encontrado también una fuerte oposición en las federaciones nacionales europeas.

La Federación Inglesa (FA) se mostró "profundamente preocupada", mientras que la alemana (DFB) consideró que el proyecto representa "un absoluto ataque contra el fútbol".

También llegaron reacciones desde América o Asia. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Asiática (AFC) lamentaron que el proyecto se hiciera público antes incluso de avisar a los miembros de la FIFA.

La FFE "obtendría 4.200 millones de dólares" este año y "todos sus beneficios netos se reinvertirán en el fútbol", asegura la FIFA, que promete a sus miembros repercusiones económicas a través de un nuevo mecanismo de financiación, el FIFA Fast Forward Programme (FFFP).

Para realizar ese proyecto de sociedad comercial, que debe todavía ser validado por el Consejo de la FIFA, la institución trabaja con el banco de negocios J.P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, creado por el hermano de Joshua Kushner, yerno de Donald Trump.

Según el diario británico The Times, Infantino, que ha mostrado regularmente su cercanía con el presidente estadounidense, podría convertirse en director general de la FFE, multiplicando sus ingresos personales.

El centrocampista inglés del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. TIMOTHY A. CLARY / AFP

El mismo medio señaló que Infantino ofreció 20 millones de dólares de financiación suplementaria para sus proyectos desde el 1 de enero de 2027 a las federaciones nacionales que se adhieran a esta propuesta antes del 19 de septiembre.

"Hoy hemos sabido que hay una fecha límite de la FIFA para que las asociaciones apoyen sus propuestas o, de lo contrario, vean retirada la oferta de pago único. Esto dice todo lo que hace falta saber sobre este plan", respondió la UEFA el miércoles.

Pulso FIFA/UEFA

Este nuevo proyecto de sociedad comercial forma parte de la visión de Infantino por "liberar el potencial comercial" de la FIFA.

En esta misma estrategia se enmarcan planes como aumentar de nuevo el número de equipos participantes del Mundial hasta los 64, algo que según la UEFA añadiría partidos "sin interés".

Regularmente crítica con la FIFA, la UEFA se ha enfrentado en numerosas ocasiones a la institución mundial del fútbol durante el recién disputado Mundial 2026.

La institución europea anunció, por ejemplo, que el árbitro somalí Omar Artan, que no pudo participar en el Mundial porque se le denegó la entrada a Estados Unidos, será el encargado de dirigir la Supercopa de Europa el 12 de agosto entre el PSG y el Aston Villa.

La UEFA también se opuso al levantamiento de la suspensión del atacante estadounidense Folarin Balogun tras la llamada de Trump a Infantino, valorando que se había cruzado una "línea roja".

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no asistió a la final del Mundial, un boicot en respuesta al caso Balogun, según The Times y, sobre todo, un nuevo pulso antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA de marzo de 2027, para las que Infantino es de momento el único candidato.

FUENTE: AFP