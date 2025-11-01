Dodgers mantienen el misterio sobre su abridor para el Juego 7: Shohei Ohtani podría lanzar contra los Azulejos

Shohei Ohtani, número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Los Angeles Dodgers todavía no han revelado quién subirá al montículo en el primer inning del Juego 7 de la Serie Mundial 2025, que se disputará este sábado en Toronto .

El mánager Dave Roberts evitó confirmar un abridor tras la victoria por 3-1 en el Juego 6, pero dejó abierta la puerta a una posibilidad que podría sacudir el béisbol: Shohei Ohtani .

“Es una posibilidad”, dijo Roberts, según informó Brandon Wile (theScore).

Si Ohtani inicia el partido, lo hará con solo tres días de descanso, algo que ha hecho una sola vez en su carrera: en 2023, cuando lanzó para los Los Angeles Angels después de una salida acortada por lluvia.

En el Juego 4 de esta Serie Mundial, Ohtani permitió cuatro carreras y seis hits, con seis ponches en seis entradas y 93 lanzamientos. Dos de esas carreras fueron heredadas por relevistas tras su salida.

Roberts aseguró que todos los lanzadores estarán disponibles, excepto Yoshinobu Yamamoto, quien fue el abridor del Juego 6. Esto incluye a Tyler Glasnow, que originalmente estaba previsto como titular para el Juego 7, pero que terminó cerrando el duelo anterior con apenas tres lanzamientos para conseguir el salvamento.

AFP__20251101__2244405908__v1__MidRes__WorldSeriesLosAngelesDodgersVTorontoBlueJaysG Mookie Betts # 50 y Shohei Ohtani # 17 de Los Angeles Dodgers celebran con sus compañeros de equipo después de derrotar a los Toronto Blue Jays 3-1 en el sexto juego de la Serie Mundial 2025 en el Rogers Centre el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. Emilee Chinn/Getty Images/AFP

Glasnow podría lanzar múltiples entradas si es necesario. Sin embargo, la “regla Ohtani” podría ser clave en la decisión. Dicha regla solo aplica si el japonés inicia el partido; de hacerlo, Los Ángeles podría mantener su bate en el lineup incluso después de que salga como lanzador. En cambio, si entra como relevista, el equipo perdería al bateador designado (DH) y tendría que mover a Ohtani al jardín para mantener su presencia ofensiva.

Mientras tanto, los Azulejos de Toronto confirmaron que el veterano Max Scherzer será su abridor. El derecho de 41 años buscará repetir la hazaña de 2019, cuando lanzó cinco entradas en el Juego 7 de la Serie Mundial con los Washington Nationals ante los Astros.

El mánager John Schneider indicó que todos sus brazos estarán disponibles, incluido Kevin Gausman, quien lanzó en el Juego 6. Además, el novato Trey Yesavage, que fijó un récord con 12 ponches en el Juego 5, estará listo desde el bullpen, según Jesse Rogers (ESPN).

El Juego 7 promete ser un duelo histórico entre experiencia y talento: Scherzer frente a Ohtani, si Roberts finalmente se decide por el japonés.