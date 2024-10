Dolphins activan a OBJ rumbo al partido contra los Patriots

El receptor destacó que ingresar en el listado no era lo que deseaba, pero que eventualmente optó por tomar la decisión por el equipo.

Odell Beckham Jr (1).jpg El receptor de los Dolphins de Miami, Odell Beckham Jr., calienta antes del encuentro de pretemporada contra los Commanders de Washington, el sábado 17 de agosto del 2024. AP Foto/Rhona Wise

"Para mí, fue un acto de solidaridad", indicó Beckham Jr. en declaraciones para The Associated Press. "Porque si no estoy en la lista, estaría tomando un cupo en el roster, lo que significa que estaría tomando el trabajo de alguien sin hacer nada. No es una sensación bonita".

Buscan ayuda inmediata

El jugador practicó por primera vez el jueves con la esperanza de poder ayudar a una ofensiva de Miami que ha estado en serios problemas.

Los Dolphins promediaron 11.3 puntos por partido, la peor marca en la NFL. El entrenador Mike McDaniel ha tenido que recurrir a cuatro mariscales de campo distintos hasta ahora debido a lesiones.

Beckham Jr., un Pro-Bowler en tres ocasiones que ganó el Super Bowl con los Rams de Los Ángeles, confesó que fue duro ver desde afuera mientras su equipo padecía.

"Hubiese preferido que estuviéramos 4-0 en este momento y pudiera sentir como que estoy muy ansioso de jugar, en lugar de estar donde estamos y sentir que he debido estar allí con ellos para ganar, perder o empatar".