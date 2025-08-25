lunes 25  de  agosto 2025
Dolphins invictos en pretemporada: McDaniel define la lista final rumbo a la temporada 2025 de la NFL

Los Miami Dolphins cierran invictos la pretemporada 2025 y McDaniel define el roster final de 53 jugadores rumbo al debut ante los Colts

El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Detroit Lions en el Ford Field el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.&nbsp;

Gregory Shamus/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins cerraron invictos la pretemporada 2025 y dejaron claro que poseen talento, profundidad y presencia física para soñar en grande esta campaña. La victoria 14-6 sobre los Jacksonville Jaguars, disputada en el Hard Rock Stadium, confirmó que el equipo ha reforzado varios puntos débiles y se perfila como candidato en la AFC Este.

Refuerzos clave en defensa y ataque

Entre los fichajes más destacados están el defensive tackle Kenneth Grant, elegido en primera ronda del draft, y el safety Minkah Fitzpatrick, adquirido vía canje. Ambos apuntalan una defensiva que también contará con los novatos Jordan Phillips (DT) y Jason Marshall Jr. (CB).

En ofensiva, el running back Ollie Gordon II, seleccionado en sexta ronda, brilló en la pretemporada y será clave ante la incertidumbre sobre la recuperación de De’Von Achane y Jaylen Wright, estelares lesionados que podrían perderse el debut contra los Indianapolis Colts el 7 de septiembre.

El caso Tyreek Hill y la química ofensiva

La gran estrella Tyreek Hill no participó en la pretemporada por precaución médica, aunque según el coach Mike McDaniel se ha mantenido involucrado y motivando al vestuario. Su regreso será determinante para una ofensiva que ya cuenta con un grupo de receptores de lujo: Jaylen Waddle, Mick Westbrook-Ikhine, Dee Eskridge y los hermanos Malik y Tahj Washington.

No obstante, la relación entre Hill y Tua Tagovailoa atraviesa un proceso de reconstrucción, luego del desencuentro ocurrido en el cierre de la temporada pasada. Mientras tanto, el quarterback hawaiano ha consolidado química con Eskridge y los Washington.

El duro corte a 53 jugadores

El martes 26 de agosto (4:00 p.m.) será la fecha límite para que McDaniel defina la lista de 53 jugadores que encararán la temporada. Entre las posiciones seguras destacan:

Quarterbacks: Tua Tagovailoa, Zach Wilson y el novato Quinn Ewers.

Tight Ends: Darren Waller, Julian Hill, Pharoah Brown y Tanner Conner.

Fullback: Alec Ingold.

Línea ofensiva: Patrick Paul, James Daniels, Aaron Brewer, Austin Jackson, Liam Eichenberg, Larry Borom, Andrew Meyer, Daniel Brunskill y Jonah Savaiinaea.

Defensiva: Zach Sieler, Benito Jones, Kenneth Grant, Jordan Phillips y Zeek Biggers.

Linemans: Jaelan Phillips, Bradley Chubb, Chop Robinson, Matthew Judon, Quinton Bell y Cameron Goode.

Cornerbacks: Jason Marshall Jr., Storm Duck, Kendall Sheffield, Ethan Bonner y Jack Jones.

Safeties: Minkah Fitzpatrick, Ashtyn Davis, Ifeatu Melifonwu, Elijah Campbell y Dante Trader Jr.

El sacrificio será grande, pues quedarán fuera jóvenes con proyección como Theo Wease Jr., Andrew Armstrong, Erik Ezukanma y AJ Henning.

Dolphins 2025: listos para soñar

Los Miami Dolphins llegan a la temporada con una de las ofensivas más explosivas de la NFL y una defensa reforzada en el centro del campo. Todo dependerá de que McDaniel logre ajustar la química en el vestuario y aprovechar al máximo el talento disponible.

El debut ante los Colts será la primera prueba de fuego para un equipo que quiere demostrar que el invicto de la pretemporada no fue casualidad.

