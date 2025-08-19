martes 19  de  agosto 2025
Tagovailoa admite frustración con desempeño ofensivo de los Dolphins en las prácticas

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, señaló, sin embargo, que no estaba listo para calificar el rendimiento ofensivo del equipo

El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, reacciona luego de un touchdown en un partido contra los Jets de Nueva York, el 8 de diciembre de 2024.

El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, reacciona luego de un touchdown en un partido contra los Jets de Nueva York, el 8 de diciembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Las prácticas conjuntas de los Dolphins de Miami y los Lions de Detroit no generaron los resultados esperados, por lo menos del lado del equipo dirigido por Mike McDaniel. Y es que, por las razones que sean, el desempeño ofensivo de los del sur de la Florida estuvo lejos de destacar.

El mariscal de campo del equipo, Tua Tagovailoa, señaló que no estaba listo para calificar el rendimiento ofensivo de su club en los entrenamientos compartidos, pero el estelar jugador dejó claro que lo visto en dichas sesiones fue muy difícil de digerir.

La defensa de los Lions sometió por completo al ataque de los Dolphins, aunque Miami no contaba con uno de sus pilares, Tyreek Hill. Por otra parte, Detroit dictó cátedra del lado ofensivo.

"Mi evaluación...no me daría una calificación todavía. Pienso que eso lo deben hacer ustedes con lo que sea que reporten", dijo Tagovailoa en una conversación con la prensa, en declaraciones recogidas por ESPN. "Pienso que ofensivamente fue muy frustrante con respecto a lo que queríamos hacer, lo que dijimos que queríamos hacer. Salimos y no pudimos arrancar, así que eso fue muy frustrante", añadió.

La ofensiva de los Dolphins también tuvo inconvenientes para encontrar su ritmo la semana previa en las prácticas en conjunto con los Bears de Chicago.

El entrenador McDaniel reconoció que ninguna de las dos sesiones salió de acuerdo a lo planeado. Ahora, Miami intentará pasar la página en el siguiente entrenamiento compartido, previsto para el jueves con los Jaguars de Jacksonville.

Comparte la opinión de su QB

Si bien el instructor estuvo de acuerdo con la evaluación de Tagovailoa, McDaniel dejó claro que su conclusión no se basaba necesariamente en los resultados.

"Nos basamos mucho en el proceso, pero como competidores, es imposible no fastidiarnos y molestarnos en verdad cuando los resultados no son los que esperabas", explicó McDaniel. "Y para ser honesto, no me gustaron la mayoría de los resultados en las jugadas. No me gustaron las prácticas porque hubo muchos resultados negativos ligados a cosas en las que hemos venido trabajando en nuestro proceso. Estoy bien con derrotas disputadas, pero no con descalabros. Estoy bien con un DB haciendo una gran jugada, pero no con un receptor corriendo en la ruta equivocada. Ese tipo de cosas", sentenció.

