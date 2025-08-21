jueves 21  de  agosto 2025
Nuevo jugador de los Dolphins asegura que no llegó a Miami para "relajarse"

El pass rusher Matt Judon, nuevo miembro de los Dolphins de Miami, señaló que está intentando recuperar el tiempo perdido con esta nueva oportunidad

El jugador Matt Judon, en ese entonces de los Falcons de Atlanta, durante un partido ante los Cowboys de Dallas, el 3 de noviembre de 2024.

KEVIN C. COX / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Miami es una ciudad que muchas personas escogen para vacacionar y que algunos atletas seleccionan como su destino ideal para residir, gracias a las distintas bondades y lujos que ofrece; sin embargo, no cuenten a Matt Judon, nuevo jugador de los Dolphins, entre las figuras que optaron por la metrópolis por razones ajenas a lo deportivo.

El pass rusher, cuatro veces Pro-Bowler, señaló que ya ha tenido suficiente tiempo para relajarse mientras esperaba para firmar con alguna organización. Ahora, Judon está listo para compensar por el tiempo perdido y sumarse a un combinado de Miami que, según su opinión, cuenta con una sólida base en su posición.

"No se trata de venir para acá a disfrutar y relajarme", aseguró Judon en declaraciones recogidas por el portal oficial de la NFL. "Tuve tiempo suficiente para relajarme cuando todos estaban en sus campamentos. Se trata del trabajo que haga. Venir hasta acá, acelerar y aclimatarme al sistema. Aprender las tradiciones del camerino y las culturas que están construyendo por estos lados. De descubrir en dónde voy a estar, cómo voy a estar y cómo voy a jugar", agregó.

Los Dolphins serán el cuarto equipo para el que Judon juegue en su carrera en la NFL y el tercero en la misma cantidad de años. El jugador viene de defender los colores de los Falcons de Atlanta, luego de una ruptura con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Ante la vista de muchos, los mejores años del pass rusher ya están en el pasado, pero Judon se tomó el tiempo de dejar claro que no está buscando un lugar para su retiro en Miami.

Uno más del grupo

Por el contrario, el veterano desea entregarse por completo, trabajar duro, contribuir y ayudar en una posición que también cuenta con piezas de la talla de Bradley Chubb, Jaelan Phillips y Chop Robinson.

"Pienso que tengo que seguir el liderazgo de los tipos que han estado aquí. "J.P. y Chubb también han creado un cuerpo de trabajo que está en las cintas. Desde lejos he estado viendo a esos chicos y también nos conocemos un poco fuera de los campos. Creo que eso es importante, que no tenga que llegar para acá y ser el tipo de inmediato".

