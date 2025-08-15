Exfigura de los Dolphins rompe el silencio sobre su relación con Mike McDaniel

El cornerback Jalen Ramsey, en ese entonces de los Dolphins de Miami, durante un partido ante los Seahawks de Seattle, el 22 de septiembre de 2024.

Durante un buen tiempo, Jalen Ramsey se mantuvo en silencio sobre su salida de los Dolphins de Miami . Era bien conocido que la relación entre el cornerback y la organización no había finalizado en los mejores términos, pero las razones eran relativamente desconocidas, hasta que este pasado miércoles el jugador optó por explicar su versión.

En una reciente aparición en el podcast "Pivot", Ramsey dejó claro que no tiene problemas con la organización como tal, aunque no puede decir lo mismo de su entrenador, Mike McDaniel .

Si bien no mencionó su nombre, el exmiembro de los Dolphins resaltó algo que se ha convertido en una preocupación creciente dentro de la fanaticada del equipo: el estilo de dirigir de McDaniel no parece ser del agrado de la mayoría.

"Estoy agradecido con los Dolphins y de que hayan trabajado conmigo", indicó Ramsey. "Vamos a un equipo que esté en capacidad de competir. Vamos a un equipo en el que exista mucho respeto por el entrenador principal", añadió.

No es algo que necesariamente tenga que sorprender a la afición de Miami, pues el liderazgo de McDaniel ha sido cuestionado por más de un año. Con frecuencia, los jugadores llegan tarde a los entrenamientos y las reuniones; de hecho, algunos ni siquiera se presentan.

¿Cambio a la vista?

Hasta ahora en 2025 las cosas han sido un poco diferentes, pues los Dolphins se han enfocado en cambiar los malos hábitos del pasado y de que cada miembro del combinado se responsabilice un poco más por sus errores.

Sin embargo, es difícil pronosticar si eso será suficiente para cambiar por completo la cultura del equipo, lo que pone en riesgo el cargo de McDaniel.

El tight end Tanner Conner habló con la prensa recientemente y resaltó que Miami salió de los jugadores que no mostraban respeto por el instructor. Pero el único que parece capaz de cambiar esa situación en el equipo es el mismo McDaniel, empezando por romper la creencia de que su filosofía se basa más en ser amigo de sus jugadores, en lugar de servir como un líder dentro de la institución.