Dolphins logran evitar una bala en su busca por un cornerback

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

Para nadie es un secreto que los Dolphins de Miami han centrado su mayor atención en la busca refuerzos para la posición de cornerback en la presente temporada muerta. La directiva del combinado ha logrado sumar algunas piezas a dicho puesto en los últimos meses, mientras que se han quedado cortos en la carrera por otras.

A veces, sin embargo, no concretar una adquisición puede resultar como el mejor de los movimientos para una oficina. Ese parece ser el caso para el combinado del sur de la Florida con Jaire Alexander .

Al final, fueron los Ravens de Baltimore quienes terminaron haciéndose de los servicios de Alexander, pese a que muchos aseguraban que el exjugador de los Packers de Green Bay podía ser el reemplazo ideal para Jalen Ramsey.

El gerente general de Miami, Chris Grier, no obstante, señaló en su momento que no quería realizar ningún otro movimiento relacionado a la posición de cornerback hasta que Ramsey fuera cambiado.

Esa decisión parece haber funcionado para Grier y compañía. Alexander, quien suele ser un sólido defensor de la posición cuando se encuentra saludable, ha tenido problemas para mantenerse en el campo.

Los Packers dejaron en libertad a Alexander a comienzos de junio. Pocos días después, los Ravens lo firmaron a un contrato de un año y 6 millones de dólares.

Molestias repetitivas

De acuerdo al entrenador de Baltimore, Jim Harbaugh, el cornerback se ha tenido que ausentar de las prácticas por una lesión con la que ha estado lidiando "durante años".

Alexander ha tenido problemas en las rodillas y los Dolphins lograron evitar el tener que pagar por otro conerback que no se encuentra disponible para estar en el campo.

Por supuesto, no todo fue perfecto para Miami. Grier firmó a Artie Burns durante la agencia libre y el jugador apenas pudo participar en una sesión de calentamiento antes de sufrir una lesión en la rodilla.

El entrenador Mike McDaniel parece confiar en su núcleo actual, señalando en una reciente conversación con la prensa que están al tanto de lo que pueden hacer sus cornerbacks, pues además los han visto mejorar durante los entrenamientos.