Dolphins de Miami se quedan fuera de playoffs

A pesar de la eliminación, el conjunto dirigido por Brian Flores, logró terminar con marca positiva de 10-6 por primera vez desde 2016, la última vez que estuvieron en playoffs de NFL.

"No jugamos bien. No me voy a sentar aquí y poner la responsabilidad en un jugador ”, dijo Flores, a través de Omar Kelly, del South Florida Sun-Sentinel, cuando fue interrogado sobre el resultado de este domingo ante los Bills.

Dolphins El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa (1), habla con el entrenador de mariscales de campo de Miami, Robby Brown, durante un juego de fútbol americano, el domingo 1 de noviembre de 2020 AP / Doug Murray

Los Bills se medirán en postemporada contra Tennessee Titans, mientras que Pitsburgh Steelers se enfrentará a los Cleveland Browns; en tanto que Indianapolis Colts medirá fuerza ante Baltimore Ravens.

Los Kansas City Chiefs se coronaron en la AFC Sur y tienen boleto directo a la serie divisional, al igual que los Green Bay Packers que reinaron en el norte.

El resto de los playoffs los completan: New Orleans Saints vs Chicago Bears; Seattle Seahawks contra Los Ángeles y Washington Football Team frente Tampa Buccaneers.

El Super Bowl de este año, donde se conoce al campéon de la NFL, se jugará precisamente en Miami, casa de los Dolphins, el próximo 7 de febrero.