lunes 23  de  febrero 2026
VIOLENCIA

Tiroteo en estacionamiento de un restaurante Sergio's en Miami deja un arrestado por intento de asesinato

El hecho se desató en la sucursal ubicada en las inmediaciones de la calle 120 y 137 avenida en el área de Three Lakes

José Gregorio Díaz-Caraballo, de 22 años.

José Gregorio Díaz-Caraballo, de 22 años.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

KENDALL. - Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en el estacionamiento de un local gastronómico del suroeste del condado Miami-Dade terminó con un hombre arrestado y enfrentando múltiples cargos graves, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), el incidente se reportó alrededor de la 1:50 a.m. en el parqueo del restaurante Sergio’s, ubicado en las inmediaciones de la calle 120 y 137 avenida en el área de Three Lakes.

Lee además
Joel Vega, de 34 años.
ACOSO SEXUAL

Arrestan a enfermero en Royal Palm Beach acusado de agresión sexual a pacientes
Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.
ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach

Agentes que respondieron a la escena localizaron múltiples casquillos de bala en el pavimento, evidencia que quedó documentada como parte de la investigación activa. De acuerdo con el informe preliminar de arresto, el tiroteo se habría originado tras una confrontación entre varias personas en el lugar.

La policìa identificó al sospechoso como José Gregorio Díaz-Caraballo, de 22 años, quien fue detenido poco después del incidente. Posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece bajo custodia.

La MDSO informó que el detenido enfrenta tres cargos de intento de asesinato en segundo grado con un arma mortal. Durante su comparecencia inicial, un juez ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial y que no tenga contacto con las presuntas víctimas.

Hasta el momento, los funcionarios públicos no han revelado información detallada sobre el estado de las víctimas ni han precisado el motivo que desencadenó el altercado. La investigación continúa abierta.

Temas
Te puede interesar

Comparece en corte presunto homicida de cerrajero que murió baleado en edificio de West Miami

Amigos For Kids celebra el Día del Amigo y anuncia respaldo nacional para ampliar su impacto

Cámara de Comercio Hispana reúne a destacados cardiólogos para alertar sobre el "flagelo silencioso" del corazón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exjefe de inteligencia venezolano Hugo Pollo Carvajal.
TORMENTAS

Aplazan sentencia del militar chavista Hugo "El Pollo" Carvajal por cierre temporal de la Corte

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.
ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach