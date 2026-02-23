Tiroteo en estacionamiento de un restaurante Sergio's en Miami deja un arrestado por intento de asesinato

KENDALL. - Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en el estacionamiento de un local gastronómico del suroeste del condado Miami-Dade terminó con un hombre arrestado y enfrentando múltiples cargos graves, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), el incidente se reportó alrededor de la 1:50 a.m. en el parqueo del restaurante Sergio’s, ubicado en las inmediaciones de la calle 120 y 137 avenida en el área de Three Lakes.

Agentes que respondieron a la escena localizaron múltiples casquillos de bala en el pavimento, evidencia que quedó documentada como parte de la investigación activa. De acuerdo con el informe preliminar de arresto, el tiroteo se habría originado tras una confrontación entre varias personas en el lugar.

La policìa identificó al sospechoso como José Gregorio Díaz-Caraballo, de 22 años, quien fue detenido poco después del incidente. Posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece bajo custodia.

La MDSO informó que el detenido enfrenta tres cargos de intento de asesinato en segundo grado con un arma mortal. Durante su comparecencia inicial, un juez ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial y que no tenga contacto con las presuntas víctimas.

Hasta el momento, los funcionarios públicos no han revelado información detallada sobre el estado de las víctimas ni han precisado el motivo que desencadenó el altercado. La investigación continúa abierta.