Comparece en corte presunto homicida de cerrajero que murió baleado en edificio de West Miami

El suceso se registró en un complejo de apartamentos residencial en West Miami, ubicado en el bloque 6300 y la calle 8 al suroeste del condado

Luis David Lemus, de 32 años.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
LA jueza Mindy S. Glazer negó al presunto asesino el derecho a fianza y ordenó que permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Un cerrajero identificado por autoridades como Adrián Venereo, de 37 años, y de origen cubano murió tras ser baleado la tarde del viernes 20 de febrero de 2026 en un edificio residencial ubicado en el bloque 6300 y la calle 8, en West Miami.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), el hombre había acudido al lugar para realizar un cambio de cerradura en un apartamento cuando fue confrontado por un individuo armado. Por razones que continúan bajo investigación, el sospech oso presuntamente abrió fuego, impactando a la víctima en la cabeza.

Oficiales que respondieron al reporte de disparos alrededor de las 6:20 p.m. encontraron al cerrajero gravemente herido en un pasillo del edificio. Equipos de rescate lo declararon muerto en la escena.

Las autoridades identificaron al presunto agresor como Luis David Lemus, de 32 años, quien fue arrestado poco después en el área. Según informó la policía, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con arma de fuego.

Durante su comparecencia inicial ante la corte, la jueza Mindy S. Glazer le negó el derecho a fianza y ordenó que permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade (MDME) confirmó que la causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza.

El caso continúa bajo investigación mientras detectives trabajan para esclarecer el móvil del crimen.

En declaraciones ofrecidas a Telemundo 51, la esposa de la víctima expresó el profundo impacto que ha dejado la tragedia. “Estamos destruidos”, afirmó al describir el momento en que recibió la noticia.

La mujer explicó que su esposo había salido a cumplir con un servicio rutinario de cerrajería y que nunca imaginó que no regresaría a casa. El relató al medio local, subraya que Venereo era el principal sostén del hogar y un padre dedicado, cuya rutina diaria estaba centrada en el trabajo y su familia.

La viuda también manifestó que aún intenta comprender cómo una llamada de trabajo terminó en un hecho como este y pidió que el responsable enfrente todo el peso de la ley.

