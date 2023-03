Dominicana propina nocaut y va por su pase a la siguente ronda

La selección de la República Dominicana , una de las favoritas a conquistar el Clásico Mundial de Béisbol , propinó nocaut a Israel 10-0, pero al haber perdido su primer compromiso con Venezuela está obligada a ganar este miércoles contra Puerto Rico para no fracasar.

Los quisqueyanos tenían que asegurar la victoria ante los israelíes y todos les funcionó para llegar al juego crucial que definirá el segundo clasificado del grupo C, que juega en el LoanDepot Park en Miami.

Béisbol El mejor pelotero cubano en el Clásico no juega por Cuba

Dominicana inició su ataque temprano abriendo el marcador en el propio primer episodio con un doblete impulsor de Eloy Jiménez, que impulsó a Juan Soto. Una entrada más tarde, Manny Machado consiguió su segundo cuadrangular en el torneo y en ese mismo episodio Ketel Marte se unió a la fiesta con un doblete para poner la pizarra 3-0 y empezar a encaminar el nocaut desde temprano.

Además de los bates encendidos, a República Dominicana no le falló el pitcheo. Solo Roansy Contreras, el abridor y posterior ganador del compromiso, permitió un hit que evitó el "juego perfecto". Génesis Cabrera, Luis Ortiz y Héctor Neris hicieron un relevo perfecto para que la ofensiva siguiera encaminando la victoria por la vía rápida.

En la entrada Dominicana logró un rally de cuatro carreras que permitió hacer movimientos para descansar a algunos jugadores. Jean Segura entró por Manny Machado, el jugador y gerente general de la selección Nelson Cruz sustituyó a Juan Soto y Robinson Canó entró por Jeimer Candelario.

El béisbol le sonrió a los tres y fueron decisivos para el nocaut. Jeremy Peña, el MVP de la más reciente Serie Mundial, abrió el séptimo episodio para que Canó lo remolcara. Tras un out, con el veterano Robinson Canó en la inicial Cruz conecta sencillo. Un pass ball les permitió avanzar para que con una conexión de Segura entre el center y right field ambos anotaran para ponerle punto final al encuentro.

Ahora, la selección de República Dominicana tendrá que disputar su pase a la siguiente ronda contra Puerto Rico. Por los quisqueyanos abrirá el compromiso el veterano Johnny Cueto.

“Tratar de hacer lo más que pueda por el equipo y por la bandera. Me he preparado como siempre lo he hecho y tratar de dar el cien por ciento”, expresó el derecho a los medios antes del encuentro del conjunto dominicano contra Israel este martes.

Cueto tiene una meta pendiente de coronarse con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol y aspira a concretarla en este 2023.

“Me siento bastante bien, saludable y listo para mañana”, indicó el serpentinero ganador de la Serie Mundial con Kansas City en 2015.

La victoria de los dominicanos le permitió a Venezuela sellar su clasificación a siguiente ronda.