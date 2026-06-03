Los Marlins buscan representación en el All-Star Game 2026: Hicks, Edwards y López lideran la candidatura

Liam Hicks #34 de los Miami Marlins celebra con sus compañeros en el banquillo tras conectar un jonrón contra los New York Mets durante la quinta entrada en el loanDepot Park el 23 de mayo de 2026 en Miami, Florida.

Las votaciones para el Juego de Estrellas 2026 de las Grandes Ligas ya están en marcha y los Miami Marlins esperan volver a tener presencia en el evento de mitad de temporada gracias al excelente rendimiento de varios de sus jugadores durante los primeros dos meses de campaña.

La organización de Florida cuenta con nueve jugadores de posición incluidos en la boleta oficial: Liam Hicks (receptor), Connor Norby (primera base), Xavier Edwards (segunda base), Javier Sanoja (tercera base), Otto López (campocorto), Kyle Stowers, Jakob Marsee y Owen Caissie (jardineros), además de Heriberto Hernández como bateador designado.

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De todos ellos, el único con experiencia previa en un All-Star Game es Kyle Stowers, representante de los Marlins en 2025. Sin embargo, una estancia en la lista de lesionados y un inicio de temporada con menor producción de poder reducen considerablemente sus posibilidades de repetir la distinción.

Las mejores opciones de Miami parecen ser Liam Hicks, Xavier Edwards y Otto López.

Hicks ha sido una de las grandes revelaciones entre los receptores de la Liga Nacional. Llegó al miércoles liderando a todos los catchers del circuito con 46 carreras impulsadas y ocupando el tercer lugar en WAR de FanGraphs (1.4). Además, destaca por su disciplina en el plato, acumulando más boletos que ponches.

Edwards también sobresale por su capacidad para embasarse y por su consistencia ofensiva. El segunda base encabeza a todos los jugadores de su posición en la Liga Nacional con 2.6 fWAR y lidera a los Marlins con un wRC+ de 145. Su durabilidad ha sido otro factor clave, al participar en los 62 encuentros disputados por el equipo hasta la fecha.

Por su parte, Otto López se ha convertido en una de las sorpresas más agradables de la temporada al liderar todas las Grandes Ligas en imparables con 80, consolidándose como una pieza fundamental en la alineación de Miami.

A pesar de estos méritos, la competencia por un puesto en el All-Star Game suele estar marcada por la popularidad de los jugadores y el respaldo de las aficiones. Los seguidores pueden votar hasta cinco veces al día por dirección de correo electrónico durante la primera fase del proceso, que permanecerá abierta hasta el 25 de junio al mediodía (hora del Este).

Los Marlins no cuentan con un jugador elegido por los aficionados como titular del Juego de Estrellas desde 2022, cuando Jazz Chisholm Jr. recibió ese honor. Curiosamente, el entonces estelar jugador no pudo disputar el encuentro debido a una lesión.

Con varias semanas aún por delante antes del cierre de la votación, Hicks, Edwards y López intentarán mantener su alto nivel para convencer tanto a los aficionados como a la MLB de que merecen un lugar entre las grandes figuras de la temporada 2026.