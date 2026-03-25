miércoles 25  de  marzo 2026
BALONCESTO

Dueños de equipos de la NBA aprueban explorar expansiones a Seattle y Las Vegas

La medida es el primer paso de un largo proceso que podría conducir a un nuevo quinteto en Seattle, donde los SuperSonics jugaron antes de mudarse

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La Junta de Gobernadores de la NBA autorizó este miércoles que la liga de baloncesto norteamericana explore posibles nuevos equipos para las ciudades de Las Vegas y Seattle, lo que llevaría a la competición a contar con 32 franquicias.

La medida, aprobada por votación, es el primer paso de un largo proceso que podría conducir a un nuevo quinteto en Seattle, donde los SuperSonics jugaron antes de mudarse a Oklahoma City.

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Pero también en Las Vegas, que ha albergado eventos del Juego de Estrellas, la Copa NBA y cada año recibe partidos de la Liga de Verano con novatos y agentes libres.

Como parte del proceso, la NBA contrató al banco de inversión PJT Partners como asesor estratégico para evaluar los posibles mercados, grupos propietarios, la infraestructura de los estadios y las implicaciones económicas de añadir dos nuevos equipos.

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"El voto de hoy refleja el interés de nuestra junta en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga historia de apoyo al baloncesto de la NBA", dijo el comisionado Adam Silver.

De igual forma, Silver también señaló que confían en que el proceso avanzará sin mayores inconvenientes, por lo menos en un principio.

"Esperamos dar este siguiente paso y entablar conversaciones con las partes interesadas", agregó.

Se necesitaría la aprobación de 23 de los 30 gobernadores de la NBA, como se conoce a los propietarios de las escuadras, para autorizar cualquier moción sobre la incorporación de nuevos equipos, una medida que aún está a varios pasos de concretarse.

Por las nubes

El valor de las franquicias se ha disparado en los últimos años y se espera que el precio de un nuevo equipo se sitúe en un rango de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.

Está previsto que la liga incorpore las nuevas franquicias, si se aprueban, en la temporada 2028-29.

En caso de que Seattle y Las Vegas obtengan equipos de expansión, la liga probablemente colocaría a ambos en la Conferencia Oeste y trasladaría a un quinteto actual del Oeste a la Conferencia Este.

Memphis y Minnesota son los nombres que más suenan como posibles candidatos para ese cambio.

FUENTE: Con información de AFP

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