LeBron James alcanza una marca histórica de 43.000 puntos en la NBA

Lebron James # 23 de Los Angeles Lakers observa después de una canasta de tres puntos mientras sus compañeros celebran durante el primer cuarto contra los Memphis Grizzlies en el Crypto.com Arena el 02 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

El astro de Los Angeles Lakers, LeBron James escribió otra página dorada en la historia del baloncesto al convertirse en el primer jugador en alcanzar los 43.000 puntos en temporada regular. El hito llegó con una bandeja a mitad del tercer cuarto durante la derrota 111-89 frente a los Boston Celtics.

James logró la cifra en su partido número 1.600 de fase regular, ampliando aún más su ventaja como máximo anotador histórico de la liga.

Así queda el ranking histórico de anotación

Con esta nueva marca, el alero mantiene una distancia considerable sobre otras leyendas del baloncesto:

LeBron James – 43.008 puntos

Kareem Abdul-Jabbar – 38.387

Karl Malone – 36.928

Kobe Bryant – 33.643

Michael Jordan – 32.292

Además, el veterano necesita solo 12 apariciones más para superar a Robert Parish y convertirse también en el jugador con más partidos disputados en la historia de la NBA.

Números sólidos a los 41 años

A pesar de la derrota ante Boston, James terminó el encuentro con 20 puntos, cinco asistencias, cuatro rebotes, dos robos y un tapón en 34 minutos.

El jugador de 41 años fue seleccionado recientemente para su 22º All-Star y mantiene promedios de 21,7 puntos, 7,2 asistencias, 5,7 rebotes y 1,1 robos en 37 partidos esta temporada, demostrando una longevidad competitiva sin precedentes.

Su histórica racha All-NBA llegará a su fin

No todo son buenas noticias para la estrella angelina. Su impresionante racha de 21 selecciones consecutivas al All-NBA terminará esta campaña, ya que no alcanzará el mínimo de 65 partidos requerido para ser elegible según las reglas actuales.

Aun así, la nueva barrera de los 43.000 puntos refuerza el legado de LeBron James como uno de los jugadores más influyentes y dominantes que ha visto el baloncesto profesional.