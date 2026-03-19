LeBron James se aleja de la expansión NBA en Las Vegas: “No estoy involucrado”

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

El futuro de la NBA en Las Vegas podría no contar con una de sus figuras más influyentes. LeBron James negó rotundamente estar involucrado en un grupo que busca una franquicia de expansión en la ciudad.

“No, no lo estoy. Para nada”, declaró el jugador de Los Angeles Lakers tras la victoria 124-116 ante los Houston Rockets, apagando así los rumores que lo vinculaban con el proyecto.

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El factor económico que cambia el panorama

Según reportes recientes, la principal razón detrás del distanciamiento es financiera. El grupo Fenway Sports Group, socio comercial de LeBron desde 2011, no estaría dispuesto a asumir los costos de expansión, que podrían alcanzar los 8.000 millones de dólares.

Este grupo, liderado por John Henry, es propietario de organizaciones como los Boston Red Sox y el Liverpool FC, y se perfilaba como el respaldo clave para la incursión de LeBron en la propiedad de un equipo NBA.

Sin ese apoyo, las probabilidades de ver a James como dueño en el corto plazo disminuyen considerablemente.

El sueño de LeBron James sigue, pero en pausa

A pesar de este giro, el interés de LeBron no es nuevo. Desde 2017 ha manifestado su deseo de ser propietario de una franquicia, y en 2022 reafirmó públicamente que quería un equipo en Las Vegas.

Con un patrimonio estimado en 1.400 millones de dólares, según Forbes, James tendría el músculo económico para participar, aunque no lo suficiente para liderar una operación de esta magnitud sin socios fuertes.

Además, existe otro factor clave: el jugador, actualmente de 41 años, debe retirarse de la NBA antes de poder formar parte de un grupo propietario, y todavía no ha definido si jugará la próxima temporada.

La expansión de la NBA toma forma

La NBA sigue avanzando en su plan de expansión, con Las Vegas y Seattle como principales candidatas para albergar nuevas franquicias.

La liga tiene previsto votar este proceso en la reunión de propietarios programada para el 24 y 25 de marzo, donde se necesitarán al menos 23 votos favorables para aprobar la expansión.

De concretarse, las nuevas franquicias podrían debutar en la temporada 2028, marcando una nueva era para la liga.

Aunque el sueño de ver a LeBron James como propietario de un equipo en Las Vegas sigue vivo, por ahora queda en pausa.

La falta de respaldo financiero y su continuidad como jugador activo alejan ese escenario, al menos en el corto plazo, mientras la NBA sigue dando pasos firmes hacia su expansión.