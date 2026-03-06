viernes 6  de  marzo 2026
Baloncesto

LeBron James rompe otro récord en la NBA

LeBron James supera a Kareem Abdul-Jabbar y se convierte en el jugador con más canastas anotadas en la historia de la NBA, sumando otro récord a su legendaria carrera

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers se lanza a la canasta contra Nikola Jokic #15 de los Denver Nuggets durante el primer cuarto del partido en el Ball Arena el 5 de marzo de 2026 en Denver, Colorado.&nbsp;

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers se lanza a la canasta contra Nikola Jokic #15 de los Denver Nuggets durante el primer cuarto del partido en el Ball Arena el 5 de marzo de 2026 en Denver, Colorado. 

Chris Swann/Clarkson Creative/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

LeBron James continúa ampliando su legado en la NBA. La estrella de Los Angeles Lakers se convirtió este jueves en el jugador con más canastas anotadas en la historia de la liga, superando la marca que durante décadas perteneció al legendario Kareem Abdul-Jabbar.

El histórico momento se produjo durante el partido como visitante de los Lakers ante los Denver Nuggets, cuando James superó las 15.837 canastas que acumuló Abdul-Jabbar a lo largo de su carrera.

Lee además
El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior (izq.), reacciona tras fallar una oportunidad de gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026. 
Fútbol

La UEFA sanciona al Real Madrid por comportamiento racista de un aficionado en el Santiago Bernabéu
El japonés Shohei Ohtani celebra después de batear un jonrón de Grand Slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026. 
Béisbol

Shohei Ohtani comienza explosivo y Japón noquea a China Taipéi en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El nuevo récord llegó gracias a un tiro en suspensión a media vuelta, una jugada que le permitió al “King” colocarse en lo más alto de otro apartado estadístico en la historia de la NBA.

Un legado histórico en la NBA

A sus 41 años, LeBron sigue ampliando una carrera que ya es considerada una de las más impresionantes en el baloncesto profesional.

Desde febrero de 2023, el alero de los Lakers también posee el récord de máximo anotador histórico de la NBA, cuando superó los 38.387 puntos que había establecido Abdul-Jabbar antes de retirarse en 1989.

Curiosamente, James alcanzó esa cifra con menos canastas encestadas, en parte gracias a la evolución del juego moderno y al uso del tiro de tres puntos, una herramienta que no estuvo presente durante gran parte de la carrera de Abdul-Jabbar.

Más récords en la carrera de LeBron James

El nuevo hito se suma a una larga lista de marcas históricas en poder del jugador de los Lakers, entre ellas:

Más temporadas disputadas en la NBA: 23

Más participaciones en el All-Star Game: 22

Máximo anotador de todos los tiempos de la liga

Con cada temporada, LeBron James sigue ampliando una carrera que ya lo coloca entre los jugadores más influyentes y dominantes que ha visto la NBA.

Temas
Te puede interesar

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy viernes 6 de marzo

Trump cree que Messi es mejor que Pelé

Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas, carreras y novedades del Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello reacciona al posible retorno de María Corina Machado con advertencia pública

Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.
JUICIO EN EEUU

Hombre acusado de complot para asesinar a Trump dice que Irán lo presionó

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"