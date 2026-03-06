LeBron James rompe otro récord en la NBA

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers se lanza a la canasta contra Nikola Jokic #15 de los Denver Nuggets durante el primer cuarto del partido en el Ball Arena el 5 de marzo de 2026 en Denver, Colorado.

LeBron James continúa ampliando su legado en la NBA . La estrella de Los Angeles Lakers se convirtió este jueves en el jugador con más canastas anotadas en la historia de la liga, superando la marca que durante décadas perteneció al legendario Kareem Abdul-Jabbar .

El histórico momento se produjo durante el partido como visitante de los Lakers ante los Denver Nuggets, cuando James superó las 15.837 canastas que acumuló Abdul-Jabbar a lo largo de su carrera.

El nuevo récord llegó gracias a un tiro en suspensión a media vuelta, una jugada que le permitió al “King” colocarse en lo más alto de otro apartado estadístico en la historia de la NBA.

Un legado histórico en la NBA

A sus 41 años, LeBron sigue ampliando una carrera que ya es considerada una de las más impresionantes en el baloncesto profesional.

Desde febrero de 2023, el alero de los Lakers también posee el récord de máximo anotador histórico de la NBA, cuando superó los 38.387 puntos que había establecido Abdul-Jabbar antes de retirarse en 1989.

Curiosamente, James alcanzó esa cifra con menos canastas encestadas, en parte gracias a la evolución del juego moderno y al uso del tiro de tres puntos, una herramienta que no estuvo presente durante gran parte de la carrera de Abdul-Jabbar.

Más récords en la carrera de LeBron James

El nuevo hito se suma a una larga lista de marcas históricas en poder del jugador de los Lakers, entre ellas:

Más temporadas disputadas en la NBA: 23

Más participaciones en el All-Star Game: 22

Máximo anotador de todos los tiempos de la liga

Con cada temporada, LeBron James sigue ampliando una carrera que ya lo coloca entre los jugadores más influyentes y dominantes que ha visto la NBA.