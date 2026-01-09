viernes 9  de  enero 2026
Eagles y 49ers abren los playoffs más inciertos de la NFL

Los Eagles de Jalen Hurts y los 49ers de Christian McCaffrey son, junto a los Bills de Josh Allen, las únicas potencias recientes que se metieron en playoffs

El mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia, Jalen Hurts, durante una entrevista televisiva tras ganar el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

El mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia, Jalen Hurts, durante una entrevista televisiva tras ganar el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Eagles de Filadelfia, defensores del título de la NFL, comienzan este fin de semana el camino de vuelta al Super Bowl midiéndose a los 49ers de San Francisco, en un duelo de candidatos que sobrevivieron a la imprevisible fase regular.

Los Eagles de Jalen Hurts y los 49ers de Christian McCaffrey son, junto a los Bills de Búfalo de Josh Allen, las únicas potencias de los últimos años que se metieron en los playoffs que arrancan este sábado.

Por el camino cayeron favoritos como los Ravens de Baltimore, Lions de Detroit y, sobre todo, los Chiefs de Kansas City, cuya temprana eliminación presagia el final de una gloriosa era de cinco viajes al Super Bowl y tres anillos desde 2020.

Los Eagles, que destronaron a los Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce en el pasado Super Bowl, también se mostraron muy irregulares y apenas clasificaron como tercer sembrado de la Conferencia Nacional, donde ahora mandan los Seahawks de Seattle.

Como primer cabeza de serie, Seattle se librará de la batalla de la ronda de comodines, al igual que los Broncos de Denver en la Americana.

El plato fuerte de esta eliminatoria será la visita del domingo de los 49ers al Lincoln Financial Field de los Eagles.

Hurts se presenta al choque con un inmaculado registro de 5-0 en eliminatorias de postemporada en casa, pero necesitará a su lado a la temible versión del año pasado de Saquon Barkley, cuyas presentaciones han declinado en esta temporada.

El running back puede tener una ocasión inmejorable de brillar frente a unos 49ers carentes de sus dos más feroces defensores, los lesionados Nick Bosa y Fred Warner.

San Francisco, con McCaffrey y Brock Purdy al frente, se encomienda a la pizarra de Kyle Shanahan para seguir soñando con alzar su primer título en tres décadas en el Super Bowl, que se jugará en su estadio el 8 de febrero.

Invitados inesperados

Los playoffs alzarán el telón el sábado con los Rams de Los Ángeles de Matthew Stafford, favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso) junto al también quarterback Drake Maye (Patriots de Nueva Inglaterra), visitando a los Panthers de Carolina.

Los Panthers integran la generosa lista de invitados inesperados a esta postemporada junto a franquicias como los propios Patriots del joven Maye, que recibirán el domingo a los Chargers de Los Ángeles de Justin Herbert.

Los Bears de Chicago, que este año saltaron del último al primer lugar de la división Norte de la Nacional, aguardan la visita del sábado de los Packers de Green Bay, cuyas grandes aspiraciones de principios de temporada se agrietaron con la grave lesión del titán defensivo Micah Parsons.

Allen sin la sombra de Mahomes

En la Americana, los Bills se medirán el domingo a los Jaguars de Jacksonville en un encuentro de pistoleros entre Allen y el emergente Trevor Lawrence.

Vigente MVP de la liga, Allen encara sus primeros playoffs sin la sombra de los Chiefs de Mahomes, ante quien sucumbió hasta en cuatro eliminatorias de postemporada.

Allen, que nunca ha jugado un Super Bowl, es probablemente el mejor quarterback que sigue en la pelea y tiene a su lado al estelar corredor James Cook.

La defensa de Búfalo, sin embargo, sembró muchas dudas en la temporada regular, que concluyó como sexto sembrado, y Lawrence está listo para explotarlas en el primer curso en el que está cumpliendo con las gigantescas expectativas que le rodeaban como número uno del Draft de 2021.

La ronda de comodines concluirá el lunes con el enfrentamiento entre los Steelers de Pittsburgh y los Texans de Houston, que podría suponer la despedida de Aaron Rodgers.

A sus 42 años, el emblemático mariscal de campo concluye su contrato con los Steelers al final de esta campaña y aún no ha aclarado si alargará más una carrera en la que logró un campeonato (2011) y cuatro premios MVP.

Los Texans, que cerraron la fase regular con nueve victorias seguidas, lucen como teóricos favoritos gracias a una dominante defensa que podría someter sin problemas el pobre juego terrestre de Pittsburgh.

