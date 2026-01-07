Importante nombre de la NFL surge como posible nuevo entrenador de los Dolphins

El entonces entrenador de los Ravens de Baltimore, John Harbaugh, camina hacia las afueras del campo tras un partido, el 4 de enero de 2026.

En una de las grandes sorpresas en tiempos recientes en la NFL , el ciclo del entrenador John Harbaugh al mando de los Ravens de Baltimore llegó a su fin este pasado martes, menos de 48 después de que la divisa perdiera su último encuentro de la ronda regular ante los Steelers de Pittsburgh .

Harbaugh tuvo una impresionante estadía de 18 años con la organización de Baltimore, en los que cosechó un récord global de 180-113 y obtuvo un título del Super Bowl . Sin embargo, más allá de su éxito pasado, la directiva de los Ravens sintió que era el momento indicado para un cambio en el timón.

"Después de una evaluación comprensiva de la temporada y de la dirección en general de nuestra organización, he decido hacer un cambio en el puesto de entrenador principal", indicó el propietario de los Ravens, Steve Bisciotti, en un comunicado. "Hoy le informé a John que ha sido liberado de sus responsabilidades. Esta fue una decisión increíblemente difícil, al tomar en cuenta los increíbles 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que tengo por John como coach y, más importante todavía, como un gran hombre de integridad", añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Baltimore Ravens (@ravens)

Ahora, Harbaugh tiene previsto convertirse en una de las opciones principales para varios equipos de la NFL en busca de un cambio de entrenador, entre ellos los Dolphins de Miami, que vienen de una decepcionante temporada en la que se quedaron sin un boleto a los playoffs bajo la conducción de Mike McDaniel.

De acuerdo a un reporte de Sports Illustrated, los residentes del sur de la Florida podrían estar tras la pista de Harbaugh. Miami todavía no ha despedido a McDaniel, pero es posible que el movimiento llegue en los próximos días.

Información similar fue compartida por la reportera de NFL, Josina Anderson.

McDaniel, completamente en el aire

De cualquier forma, más allá de que los Dolphins logren o no hacerse con los servicios de Harbaugh, lo que sí parece seguro es que la continuidad de McDaniel en el puesto luce cada vez menos realista.

Los Gigantes de Nueva York se perfilan como uno de los principales rivales de la directiva de los Dolphins en la carrera por los servicios de Harbaugh.