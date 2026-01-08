Dolphins despiden a Mike McDaniel tras cuatro temporadas al frente del equipo

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

Los Miami Dolphins decidieron despedir a Mike McDaniel como entrenador en jefe, según informó Adam Schefter de ESPN. La decisión se produce de manera sorpresiva y mientras la franquicia continúa evaluando el rumbo deportivo del proyecto, que no logró consolidarse como contendiente pese a altas expectativas.

McDaniel deja a Miami con un récord global de 35-33 en cuatro temporadas, una marca apenas positiva que refleja la irregularidad que acompañó a su etapa en el cargo.

¿Por qué Miami tomó la decisión?

Aunque el anuncio es reciente y aún se esperan comunicados oficiales con mayores detalles, la salida de McDaniel parece responder a una combinación de resultados inconsistentes, problemas de continuidad y decepciones en momentos clave. Pese a contar con talento ofensivo y protagonizar tramos llamativos durante algunas campañas, los Dolphins no lograron dar el salto definitivo ni sostener un rendimiento de élite a largo plazo.

Las expectativas alrededor del equipo crecieron notablemente durante su ciclo, pero las lesiones, la falta de estabilidad y la incapacidad para consolidarse como aspirantes serios habrían pesado en la evaluación final de la directiva.

El balance de McDaniel en Miami

Durante sus cuatro años como head coach, McDaniel fue reconocido por su enfoque ofensivo moderno y por impulsar fases productivas del ataque, aunque esos picos no siempre se tradujeron en resultados consistentes a nivel global.

El récord de 35 victorias y 33 derrotas refleja un proceso competitivo, pero insuficiente para una organización que aspiraba a dar un paso más dentro de la AFC. La falta de avances claros en instancias decisivas terminó debilitando su continuidad.

Un nuevo rumbo para los Dolphins

Con la salida de McDaniel, Miami entra en una nueva etapa de reestructuración, mientras la directiva analiza opciones para el puesto de entrenador en jefe y define el futuro inmediato de la franquicia.

Se espera que en las próximas horas o días se conozcan más detalles sobre:

Los motivos específicos del despido

El plan de transición del cuerpo técnico

Los posibles candidatos para reemplazarlo

La información continuará actualizándose conforme surjan nuevos reportes oficiales.