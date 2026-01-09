Los Dolphins encuentran en Green Bay a su nuevo arquitecto deportivo

Marcus Jones #25 de los New England Patriots y Milton Williams #97 de los New England Patriots capturan a Quinn Ewers #14 de los Miami Dolphins en el último cuarto en el Estadio Gillette el 4 de enero de 2026 en Foxborough, Massachusetts.

Los Miami Dolphins están cerrando un acuerdo para contratar a Jon-Eric Sullivan, actual vicepresidente de personal de jugadores de los Green Bay Packers , como su nuevo gerente general, según informó ESPN a través del periodista Adam Schefter.

Sullivan llegó originalmente a los Packers como interno de training camp en 2003 y ha desarrollado toda su carrera dentro de la franquicia, ocupando múltiples cargos hasta asumir el puesto de vicepresidente de personal en 2022. Además, mantiene un vínculo histórico con Miami, ya que su padre, Jerry Sullivan, fue entrenador de receptores de los Dolphins en 2004.

De acuerdo con NFL Network y el periodista Tom Pelissero, Sullivan tuvo su segunda entrevista presencial con Miami el jueves y habría recibido el cargo este viernes. Dentro de la NFL es considerado un ejecutivo altamente respetado por su visión en evaluación de talento y construcción de plantillas.

Retos inmediatos para los Dolphins en la offseason 2026

La llegada de Sullivan se produce en un momento crítico para la franquicia. Los Dolphins entran a la temporada baja de 2026 con múltiples interrogantes, comenzando por la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe, tras el despido de Mike McDaniel el jueves.

Otro punto clave será el futuro del quarterback Tua Tagovailoa. Aunque el mariscal firmó una extensión de cuatro años en 2024, recientemente declaró que vería con buenos ojos un cambio de aires tras ser enviado a la banca en el tramo final de la temporada 2025. Sin embargo, cortar o traspasar a Tagovailoa supondría un impacto de 99,2 millones de dólares en dinero muerto contra el tope salarial de Miami.

Con problemas de salary cap, decisiones estructurales profundas y un nuevo liderazgo en la gerencia general, los Dolphins inician una etapa de reconstrucción que marcará el rumbo de la franquicia en los próximos años.