Dolphins apuestan por un cambio profundo en la franquicia tras despido de McDaniel

Mike McDaniel y Chop Robinson #44 de los Miami Dolphins hablan durante la práctica en el Baptist Health Training Complex el 28 de julio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Los Miami Dolphins despidieron a Mike McDaniel como entrenador en jefe tras cuatro temporadas, una decisión que marca el inicio de una reestructuración total dentro de la organización. El anuncio fue respaldado por el propietario Stephen M. Ross, quien dejó clara la necesidad de un giro profundo en el proyecto deportivo.

“Después de una evaluación cuidadosa y extensas conversaciones desde que terminó la temporada, he tomado la decisión de que nuestra organización necesita un cambio integral”, señaló Ross en un comunicado oficial.

McDaniel se marcha con un récord de 35-33 al frente del equipo. Si bien logró clasificaciones consecutivas a playoffs en sus dos primeras temporadas, Miami no ganó ningún partido de postemporada, uno de los factores que terminó debilitando su continuidad.

De una ofensiva explosiva a una clara regresión

Durante su ciclo, los Dolphins llegaron a contar con una de las ofensivas más dinámicas de la NFL, pero ese sello se fue diluyendo con el paso del tiempo. En la temporada más reciente, Miami cayó hasta el puesto 25 en puntos anotados, un desplome considerable tras haber sido segundo en la liga en 2023.

La regresión ofensiva, sumada a la falta de resultados en momentos decisivos, terminó pesando más que los destellos mostrados en los primeros años del proyecto.

Tua Tagovailoa (9).jpg El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con el mariscal de campo Tua Tagovailoa (1) mientras abandona el juego después de sufrir una conmoción cerebral durante la segunda mitad de un partido contra los Bills de Búfalo, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Rebecca Blackwell

Incertidumbre total en la posición de quarterback

El próximo entrenador heredará un escenario complejo, especialmente en la posición de quarterback. Tua Tagovailoa dejó abierta la puerta a una salida al afirmar recientemente que un nuevo comienzo en otro equipo sería “dope”, luego de ser enviado a la banca en el tramo final de la temporada regular.

Tagovailoa firmó en 2024 una extensión de cuatro años y 212.4 millones de dólares, pero un eventual traspaso o salida generaría un impacto de 99.2 millones en dinero muerto, complicando seriamente la flexibilidad financiera del equipo.

Búsqueda de entrenador y gerente general

Pese a rumores que vincularon a John Harbaugh con Miami tras su salida de los Baltimore Ravens, los Dolphins no tuvieron contacto con el veterano entrenador antes de despedir a McDaniel, según ESPN.

Con este movimiento, la NFL cuenta ahora con ocho vacantes de head coach, además de dos puestos de gerente general aún disponibles. Uno de ellos es el de Miami, tras el despido de Chris Grier a mitad de la temporada.

La franquicia planea contratar primero a su nuevo GM antes de iniciar formalmente la búsqueda del reemplazo de McDaniel. De acuerdo con NFL Network, los finalistas para el puesto son:

Chad Alexander, subgerente general de los Chargers

Jon-Eric Sullivan, vicepresidente de personal de jugadores de los Packers

Josh Williams, veterano scout de los 49ers

Champ Kelly, actual gerente general interino de los Dolphins

Nuevo ciclo en Miami

Con decisiones clave por delante en la dirección deportiva, el cuerpo técnico y la posición de quarterback, los Dolphins entran en una de las etapas más determinantes de los últimos años, apostando por un cambio estructural que redefina el futuro de la franquicia.