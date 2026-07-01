miércoles 1  de  julio 2026
FÚTBOL

EEUU cumple y avanza a octavos de final

Estados Unidos enfrentará a Bélgica en los octavos de final del Mundial tras una victoria clave ante Bosnia y Herzegovina.

Estados Unidos enfrentará a Bélgica en los octavos de final del Mundial tras una victoria clave ante Bosnia y Herzegovina.

Estados Unidos enfrentará a Bélgica en los octavos de final del Mundial tras una victoria clave ante Bosnia y Herzegovina.

efe
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La selección de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, ganó este miércoles por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de San Francisco y selló el billete para los octavos de final del Mundial del que es anfitriona, en los que se medirá con Bélgica.

Con Pochettino en el banquillo y los goles de Folarin Balogun, expulsado en la segunda mitad y baja en octavos, y de Malik Tillman, Estados Unidos logró la segunda victoria de su historia en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Lee además
Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.
Búsqueda de justicia

Demandan a Nicolás Maduro en EEUU por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

Estados Unidos viajará a Seattle para medirse el próximo 6 de julio con una Bélgica que obró una milagrosa remontada de 0-2 a 3-2 ante Senegal.

Bosnia, que había logrado el mejor resultado deportivo de su historia al llegar a la fase de eliminación directa, se despidió del Mundial en el que podría ser el último partido del legendario delantero Edin Dzeko como internacional.

Estados Unidos pasó de la euforia por tomar ventaja de la mano de Balogun a la desesperación cuando su delantero se despidió expulsado con roja directa en el minuto 64. Pero aguantó, y acabó celebrando.

Fue cuestión de centímetros si Bosnia se salvó del 1-0 pasada la media hora, cuando Estados Unidos recuperó en la línea de tres cuartos y Balogun fulminó al portero con un gran disparo de zurda. El delantero del Mónaco recibió el pase cuando estaba en fuera de juego y el Levi's Stadium tuvo que interrumpir las celebraciones.

Solo fue cuestión de tiempo. Porque Bosnia, en el intento de ralentizar el ritmo del encuentro, cometió otro fallo en salida de balón y esta vez Estados Unidos la castigó. Tyler Adams jugó un balón vertical que, tras dos rebotes en el área de penalti, Balogun aprovechó para sellar el 1-0.

El delantero del Mónaco celebró su tercer gol en este Mundial al estilo de LeBron James y solo el larguero le impidió anotar el doblete antes del descanso.

Roja a Balogun y susto

Vivía el mejor momento de su carrera Balogun, pero cuando el partido parecía encarrilado para Estados Unidos, cometió una falta tan involuntaria como peligrosa ante Tarik Muharemovic, al pisarle el tobillo provocando una vistosa torsión. El árbitro lo revisó y le enseñó la roja.

Comenzó un nuevo partido para Estados Unidos. Una prueba de sufrimiento ante el empuje final de Bosnia, que lo dio todo pese a perder por lesión a su gran líder, Edin Dzeko.

Se asustó Estados Unidos ante unos disparos de Bosnia desde el límite del área, pero en una de sus transiciones consiguió una falta directa desde el límite del área que Tillman transformó con calidad en el 79 para acabar con el sufrimiento.

Fue el 2-0 que disparó la euforia del Levi's Stadium y que envió a Estados Unidos de vuelta a Seattle para medirse con Bélgica en los octavos de final.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Fiscal general afirma que EEUU ha arrestado a unas 350 personas vinculadas con el Tren de Aragua

EEUU promete mantener ayuda a Venezuela mientras persista la emergencia tras devastadores terremotos

EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel. 
FAMOSOS

Hija de Luis Miguel reacciona a rumores sobre salud del cantante

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.  
TRAGEDIA

EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. 
ANÁLISIS

Carta abierta al Dr. Marco Rubio

Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

El delantero inglés Harry Kane, número 09, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, disputado en el estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026. 
Fútbol

Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el batacazo ante RD Congo

Te puede interesar

La candidata al Congreso Claire Valdez, el candidato al Congreso Brad Lander, el alcalde Zohran Mamdani y la candidata al Congreso Darializa Avila Chevalier levantan las manos durante un mitin de Salir a Votar (GOTV) en el Teatro King el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. 
¿Peligro en EEUU?

Ala de izquierda radical del Partido Demócrata gana terreno en las primarias y desplaza a "moderados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.  
TRAGEDIA

EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.
Búsqueda de justicia

Demandan a Nicolás Maduro en EEUU por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Vista parcial de una playa en Florida, fuente de turismo.
INDUSTRIA FUNDAMENTAL

Hotelería y restaurantes de Florida piden tiempo a Gobierno federal para evitar trastornos por fin de TPS