miércoles 1  de  julio 2026
Búsqueda de justicia

Demandan a Nicolás Maduro en EEUU por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Los demandantes sostienen que cinco jóvenes fueron asesinados por funcionarios de las FAES como parte de un patrón sistemático de violencia estatal en Venezuela

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.

EFE/ Jane Rosenberg
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron una demanda civil en un tribunal de Estados Unidos contra el depuesto dictador Nicolás Maduro, a quien acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón sistemático de violencia estatal.

La demanda, de 44 páginas, sostiene que Maduro ordenó a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional ejecutar a los cinco jóvenes entre 2017 y 2020. Según el documento, las víctimas forman parte de miles de personas que habrían sido asesinadas por cuerpos de seguridad durante su administración.

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Acusaciones contra las FAES

La querella señala que las FAES, disueltas en 2021 tras denuncias de violaciones de derechos humanos formuladas por distintos organismos internacionales, actuaban bajo una política de represión dirigida contra sectores de la población.

Según la demanda, los agentes ingresaban de madrugada a los sectores donde residían las víctimas, vestidos de negro y con el rostro cubierto. Posteriormente separaban a los jóvenes de sus familiares, les disparaban y, de acuerdo con la acusación, elaboraban versiones oficiales en las que afirmaban que las víctimas se habían "resistido a la autoridad".

Proceso judicial en Estados Unidos

Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por cargos federales relacionados con narcotráfico, tras ser capturado durante una operación militar estadounidense realizada en Venezuela en enero.

La acción civil fue presentada ante un tribunal federal de Brooklyn al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos. Los demandantes sostienen que el sistema judicial venezolano impidió el esclarecimiento de los hechos y buscan una compensación económica por los daños sufridos.

Las familias de las víctimas, cuya identidad permanece bajo reserva por motivos de seguridad, afirman que los asesinatos respondieron a un patrón de ejecuciones extrajudiciales atribuido a las FAES durante la administración de Maduro.

FUENTE: Con información de AFP

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