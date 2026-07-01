Ala de izquierda radical del Partido Demócrata gana terreno en las primarias y desplaza a "moderados"

La candidata al Congreso Claire Valdez, el candidato al Congreso Brad Lander, el alcalde Zohran Mamdani y la candidata al Congreso Darializa Avila Chevalier levantan las manos durante un mitin de 'Salir a Votar' (GOTV) en el Teatro King el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — El ala más izquierdista del Partido Demócrata de Estados Unidos sigue ganando terreno en las primarias para las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, que se celebran desde marzo hasta septiembre en todo el país, después de la última victoria de sus candidatos en Colorado.

La demócrata socialista Melat Kiros se impuso a la congresista Diana DeGette, veterana que se postulaba para su mandato número 16, en la contienda por un escaño en el Congreso por Denver este martes y sumó un nuevo triunfo para los izquierdistas radicales del Partido Demócrata.

POLÍTICA Investigan al senador demócrata Rubén Gallego por "viajes familiares" con fondos de su campaña

DISCURSO Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

"Los actuales dirigentes son demasiado complacientes", aseguró Kiros antes de las elecciones: "Creo que lo que estamos presenciando es un referéndum sobre la capacidad del liderazgo del partido para luchar por las políticas que realmente importan a los votantes", añadió.

La "influencia" del socialista Mamdani

Colorado se suma con esta decisión al giro a la izquierda del partido demócrata que empezó en Nueva York liderado por el alcalde de la ciudad, el socialista y musulmán, Zohran Mamdani.

Mamdani, que se califica como "socialista demócrata", se ha erigido dentro del partido en una especie de "gurú" que va señalando candidatos que se terminan imponiendo en las elecciones en las que participan contra los representantes del ala más tradicional y moderado que ha ido perdiendo terreno.

Y es que tres candidatos respaldados por el alcalde de Nueva York ganaron las primarias demócratas para la Cámara de Representantes, lo que pone de relieve el auge de la izquierda radical en la política estadounidense, a medida que aumenta la desilusión con la cúpula del partido demócrata.

Zohran Mamdani, de 34 años, se ha convertido en un tótem desde que llegó a la alcaldía en enero, impulsado por una ola de apoyo a sus políticas socialistas.

¿Debate interno?

Su ascenso pone de relieve el debate interno en el Partido Demócrata sobre si su futuro será centrista o hacia la extrema izquierda, un punto de fricción importante de cara a las elecciones para renovar el Congreso en noviembre.

"Se trata de una batalla entre el poder establecido y esta insurgencia", declaró a la CNN Van Jones, analista político y exfuncionario de la Administración Obama. La llamada "insurgencia" aglutina a sectores de la extrema izquierda, socialistas y musulmanes como Mamdani.

"Y el techo se está derrumbando sobre el poder del Partido Demócrata", afirmó Jones. "Esto ya no es solo un movimiento: es un movimiento y una maquinaria al mismo tiempo".

También Washington y Los Ángeles se han sumado a la tendencia de la victoria de los autollamados "socialistas demócratas", con las aspirantes a alcaldesas Janeese Lewis George y Karen Bass, respectivamente.

Lo que empezó en Nueva York como algo excepcional va creciendo dentro del partido, extendiéndose ahora al oeste del país con Colorado, y aumenta la impresión entre los demócratas de que el malestar en sus bases con el "statu quo" es real.

Candidata pro Hamás

Los mismos congresistas que apoyaron a Mamdani para la elección en la alcaldía de Nueva York no han sido respaldados por el socialista, como en el caso del congresista Adriano Espaillat, que perdió su intento de reelección en el distrito 13 frente a Darializa Avila Chevalier, miembro de la organización socialista DSA de Mamdani.

Espillat es una de las figuras hispanas del Congreso, de orígenes dominicanos, que llegó a Estados Unidos sin papeles. Espillat era un aliado de otras personalidades en el Congreso ya consideradas muy a la izquierda de la cúpula demócrata, como Alexandria Ocasio-Cortez.

Ávila Chevalier, que en su momento ayudó a organizar protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, nunca ha ocupado un cargo público.

En el distrito 7, Claire Valdez, otra candidata respaldada por Mamdani, se impuso ante Antonio Reynoso para ocupar el escaño de Nydia Velázquez, que deja el cargo.

También son cada vez más las voces centristas dentro del partido que alertan de los riesgos de elegir candidatos muy a la izquierda que pueden no conectar con la mayoría de los votantes demócratas.

Comunistas de línea dura y sin Dios

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a los demócratas de convertirse en "comunistas de línea dura y sin Dios" tras varias victorias de candidatos del ala más izquierdista en las elecciones primarias dentro del partido opositor.

Los candidatos derrotaron a centristas de larga trayectoria en el Congreso.

"No son socialdemócratas. Son comunistas de línea dura y sin Dios", dijo Trump.

"Esta es la amenaza más seria para nuestro país desde su existencia", advirtió en un discurso ante una convención de evangélicos.

Previamente había advertido en su plataforma Truth Social: "he estado esperando y preparándome para esto durante mucho tiempo".

"Es fácil ser comunista: todo lo que tienes que hacer es decir: 'Te lo daré todo', pero eso significa que se lo estás quitando a otros que se lo han ganado", indicó.

"Mamdani y sus aliados están tratando de construir un movimiento", explicó el analista político Lincoln Mitchell.

"Empieza el partido", advirtió Trump a sus correligionarios.

FUENTE: Con información de EFE y AFP