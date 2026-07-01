miércoles 1  de  julio 2026
Fútbol

Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el batacazo ante RD Congo

Harry Kane marcó un doblete en los últimos 15 minutos para que Inglaterra remontara 2-1 ante República Democrática del Congo

El delantero inglés Harry Kane, número 09, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, disputado en el estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero inglés Harry Kane, número 09, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, disputado en el estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026. 

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Inglaterra estuvo al borde de una eliminación histórica, pero apareció su capitán, Harry Kane, para firmar una remontada agónica por 2-1 sobre República Democrática del Congo y clasificar a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá al anfitrión México.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel sufrió durante gran parte del compromiso disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los africanos sorprendieron desde el inicio con un gol de Brian Cipenga al minuto 7 y sostuvieron la ventaja gracias a una sobresaliente actuación del guardameta Lionel Mpasi.

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Inglaterra, que ya había visto caer en esta Copa del Mundo a potencias como Alemania y Países Bajos, estuvo cerca de protagonizar otro fracaso, pero reaccionó en el tramo final con la entrada de Anthony Gordon, reciente fichaje del Barcelona, quien asistió en los dos tantos de Kane.

El delantero del Bayern Múnich empató el encuentro al minuto 75 con un certero cabezazo y, cuando el partido parecía encaminado al alargue, volvió a aparecer al 86 para culminar una gran acción individual y sellar la remontada.

Con este doblete, Kane llegó a cinco goles en el torneo y se colocó a solo uno de los líderes de la tabla de goleadores, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

"Se siente increíble, siendo sincero. Qué partido tan loco. Sea quien sea, siempre aparecen héroes en este equipo", declaró Kane tras el encuentro, destacando la capacidad de reacción de Inglaterra en uno de los partidos más complicados de su campaña.

Por su parte, Thomas Tuchel elogió el carácter de su goleador y la respuesta colectiva tras un inicio adverso.

"Harry sigue mejorando cada vez más", afirmó el técnico alemán. "Tuvimos el peor comienzo posible. Primer disparo, primer gol y el partido se complicó. Pero después de la primera pausa de hidratación mejoramos, dominamos el juego y nunca dejamos de creer".

El estratega reconoció que su equipo volvió a mostrar problemas defensivos, especialmente por el sector derecho, afectado por las ausencias de Reece James y Tino Livramento, aunque destacó la personalidad mostrada para revertir el marcador.

República Democrática del Congo, que disputaba su primer Mundial en 52 años desde su participación como Zaire en 1974, estuvo muy cerca de completar una de las mayores sorpresas del torneo. Incluso rozó el segundo gol antes del descanso con un disparo al poste de Yoane Wissa y contó con múltiples intervenciones salvadoras de Mpasi.

Sin embargo, el empuje inglés terminó imponiéndose en la recta final y evitó una eliminación que habría provocado una enorme crisis en el combinado europeo.

Ahora, Inglaterra enfrentará el próximo domingo a México en el estadio Azteca, donde buscará mantener vivo el sueño de conquistar su primer gran título internacional desde el Mundial de 1966.

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