miércoles 1  de  julio 2026
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

Las autoridades estadounidenses sostienen que Carlos Antonio Lloga trabajó durante más de una década para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organización sancionada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia del régimen cubano

Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.

Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.

COLLAGE DLA/ FOTO TOMADA DEL PERFIL DE FACEBOOK
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la detención del ciudadano cubano Carlos Antonio Lloga Domínguez, a quien acusa de haber actuado durante más de una década en favor del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), entidad recientemente sancionada por la administración del presidente Donald Trump por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de la dictadura cubana.

Según las fuentes oficiales, Lloga fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal. Los tres permanecen bajo custodia federal mientras avanzan los procedimientos para su expulsión del país.

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Rubio se refirió al caso en un mensaje publicado tras la detención y afirmó: “Esta semana revocamos el estatus legal de Carlos Antonio Lloga Domínguez, un exfuncionario del ICAP que mantiene vínculos con esa organización”.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que el detenido actuó como “subversivo extranjero” para el instituto, al que calificó como uno de los principales mecanismos de influencia política y de inteligencia del régimen cubano en territorio estadounidense.

Las autoridades también sostienen que la institución mantiene una estrecha relación con los servicios de inteligencia de la isla. Además, recordaron que su presidente, Fernando González Llort, fue condenado en territorio estadounidense por integrar la denominada Red Avispa, una red de espionaje que operó en el sur de Florida durante la década de 1990.

Creado en diciembre de 1960 por Fidel Castro, el ICAP ha promovido durante décadas programas de solidaridad internacional y relaciones con organizaciones de distintos países. El gobierno cubano lo define como una institución independiente dedicada a impulsar la diplomacia entre los pueblos y fortalecer las asociaciones de amistad con Cuba.

Para la Casa Blanca, sin embargo, el organismo forma parte de la estructura de influencia del régimen. Como resultado de las sanciones anunciadas el pasado 4 de junio, todos sus bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados y tiene prohibido acceder al sistema financiero o realizar transacciones comerciales en el país.

Rubio añadió que Estados Unidos “nunca será un hogar para comunistas extranjeros que difundan propaganda, dirijan operaciones de influencia subversiva o apoyen movimientos radicales antiestadounidenses”, al reiterar la política de la administración Trump frente a organizaciones vinculadas con el gobierno cubano.

La detención se produce en medio del endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana, reflejada en las recientes sanciones contra funcionarios y entidades que, según la administración estadounidense, respaldan las operaciones de influencia del castrismo.

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