miércoles 1  de  julio 2026
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Hija de Luis Miguel reacciona por primera vez a rumores sobre salud del cantante

Reportes emitidos por diversos medios de comunicación señalan que el cantante se habría sometido a una intervención quirúrgica cardíaca en Nueva York

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel.&nbsp;

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel. 

Captura de pantalla/Instagram/@michellesalasb
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel continúan generando una notable incertidumbre en la opinión pública internacional. Reportes emitidos por diversos medios de comunicación españoles señalan que el cantante se habría sometido a una intervención quirúrgica cardíaca en la ciudad de Nueva York.

A pesar del notable impacto de la noticia en la prensa del espectáculo, ni el equipo de representación del artista ni su entorno más cercano han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la supuesta hospitalización.

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En medio del hermetismo generalizado, la atención mediática se trasladó hacia su hija, la modelo e influyente digital Michelle Salas, quien protagonizó la primera reacción indirecta vinculada al tema a través de sus canales digitales.

Salas evitó la publicación de comunicados de prensa o declaraciones explícitas ante los reporteros; sin embargo, optó por interactuar con su comunidad en la plataforma Instagram. El hecho ocurrió luego de que la creadora de contenido compartiera un video en su perfil oficial, espacio donde una usuaria publicó un comentario en el que pedía al público que parara los cuestionamientos hacia la joven, argumentando que la actitud de la modelo transmitía serenidad respecto a la situación de su progenitor.

Ante este mensaje, Salas reaccionó de manera exclusiva mediante el uso de tres caracteres gráficos: una estrella, un corazón y un símbolo de manos entrelazadas.

Entorno familiar

Esta breve interacción se difundió con rapidez en diversas plataformas, dividiendo las opiniones. Mientras un sector de la audiencia interpretó el gesto como un indicativo implícito de que la evolución médica de Luis Miguel es favorable, otros sectores sugirieron que la respuesta constituyó únicamente un agradecimiento hacia la postura de respeto y prudencia manifestada por la usuaria ante la privacidad familiar.

Las especulaciones originales, surgidas en plataformas de prensa ibéricas, sostenían que el intérprete de La incondicional requirió atención médica especializada en territorio estadounidense para un procedimiento cardiovascular no especificado. Las mismas fuentes indicaron posteriormente que el paciente presentaba una evolución favorable y que había abandonado el centro hospitalario para continuar con su respectivo proceso de recuperación en un entorno privado.

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