EEUU promete mantener ayuda a Venezuela mientras persista la emergencia tras devastadores terremotos

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

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Rescatistas trasladan un cuerpo este sábado, en La Guaira (Venezuela).

Helicóptero de la Marina de los Estados Unidos sobrevolando en una zona afectada por los terremotos, este miércoles 1 de julio de 2026, en La Guaira.

WASHINGTON — El encargado de Negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, y el comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, afirmaron este miércoles que Washington mantendrá sus operaciones de asistencia en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio y destacaron que la ayuda desplegada supera los 300 millones de dólares, en una operación que calificaron como "la mayor ayuda internacional moderna en Venezuela".

Barrett defendió el alcance de la respuesta estadounidense ante la catástrofe en el país caribeño y aseguró que el gobierno de Estados Unidos, mantiene una de las operaciones humanitarias más amplias desplegadas recientemente en el país.

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"Estados Unidos lidera la mayor ayuda internacional moderna en Venezuela", afirmó el diplomático.

Precisó que la asistencia estadounidense supera los 300 millones de dólares y comprende hospitales de campaña, agua potable, saneamiento, refugios temporales y apoyo logístico para atender las necesidades derivadas de la emergencia.

Asimismo, indicó que más de 300 especialistas provenientes de Miami-Dade, la ciudad de Miami, Los Ángeles y el condado de Fairfax participan en las labores de búsqueda y rescate.

Cinco sobrevivientes rescatados

El diplomático informó que los equipos desplegados en Venezuela han logrado rescatar con vida a cinco personas atrapadas bajo los escombros.

Entre ellas se encuentran una madre junto a su hija y un ciudadano estadounidense que había sido reportado como desaparecido.

Barrett destacó el trabajo de los equipos de emergencia estadounidense y reiteró que la misión continúa centrada en localizar sobrevivientes.

El USS Fort Lauderdale seguirá desplegado

El general Donovan confirmó que el buque anfibio USS Fort Lauderdale permanecerá operando frente a las costas venezolanas mientras continúe la fase de emergencia.

"Estamos enfocados en salvar vidas, encontrar a personas que todavía permanecen entre los escombros y establecer condiciones logísticas para la entrega de ayuda", afirmó.

Indicó que por ahora no se ha establecido una fecha para culminar las operaciones humanitarias y que la evaluación de las necesidades continuará en coordinación con las autoridades locales.

Edificios colapsados

Barrett explicó que las dimensiones del desastre representan un desafío importante para la reconstrucción.

"Son 189 edificios colapsados y otros 173 inmuebles dañados", señaló.

Añadió que las necesidades más urgentes se concentran en el acceso a vivienda temporal, agua potable, saneamiento, generación eléctrica y remoción de escombros.

El plan de tres fases "permanece intacto"

Consultado sobre si la tragedia alterará la estrategia anunciada por la administración Trump para Venezuela, Barrett aseguró que la hoja de ruta diseñada por Washington continúa vigente.

"El presidente y el secretario han expuesto un plan de tres fases para Venezuela que permanece intacto", afirmó.

El diplomático explicó que la prioridad inmediata sigue siendo la atención de la emergencia, aunque posteriormente se retomará la agenda orientada a la recuperación económica.

"Seguiremos centrados en salvar vidas y después volveremos a la fase dos y la recuperación económica de Venezuela", sostuvo.

"Salvar vidas sigue siendo el enfoque"

Donovan insistió en que la búsqueda de sobrevivientes continúa siendo el principal objetivo de las operaciones estadounidenses.

Por su parte, Barrett reveló que todavía existen zonas activas donde continúan las labores de rescate.

"Ayer estuve en uno de los edificios derrumbados y había equipos trabajando en un sitio activo", relató.

Los funcionarios señalaron que las operaciones de búsqueda permanecerán activas mientras existan posibilidades de encontrar personas con vida entre los escombros.

Distribución de ayuda

Ante preguntas sobre posibles obstáculos para la distribución de suministros humanitarios, los representantes estadounidenses indicaron que no han recibido reportes significativos sobre restricciones.

"Nos sentimos muy seguros de esta columna logística y del suministro constante de mercancía y material de ayuda que ha estado llegando", afirmó Barrett.

Los funcionarios sostuvieron que mantienen coordinación permanente con organizaciones humanitarias para garantizar el flujo de asistencia hacia las zonas afectadas.