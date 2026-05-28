jueves 28  de  mayo 2026
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EEUU prohíbe vuelos de drones alrededor de estadios del Mundial

En las jornadas de partido del Mundial no se permitirán las operaciones aéreas, incluidos drones, en un radio de 4,8 kilómetros de los estadios

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026.&nbsp;

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Los vuelos de drones estarán prohibidos en los alrededores de los estadios de Estados Unidos en los días de partido de la Copa del Mundo de fútbol o en sus eventos para aficionados, informaron autoridades este jueves.

En las jornadas de partido del Mundial, que arranca el 11 de junio, no se permitirán las operaciones aéreas, incluidos drones, en un radio de 4,8 kilómetros de los estadios y hasta 900 metros de altitud, indicó en un comunicado la Autoridad Federal de Aviación (FAA) estadounidense.

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Esta medida se aplicará en los 11 recintos deportivos de Estados Unidos que serán sede del Mundial, salvo autorización del control aéreo.

La zona de restricción alrededor de los eventos festivos para aficionados (fan fest) será de 1,8 km y 300 m de altitud.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

"La FAA está utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger el espacio aéreo, incluido un refuerzo de las medidas de aplicación relativas a los drones" durante la Copa del Mundo, declaró el administrador del organismo, Bryan Bedford.

"Los pilotos de drones deben esperar medidas rápidas si violan un espacio aéreo prohibido", advirtió.

Según la FAA, los infractores de estas reglas pueden recibir multas de hasta 100.000 dólares y la confiscación de su aparato, así como enfrentar un proceso penal a nivel federal.

En una rueda de prensa en Atlanta, la policía federal (FBI) dijo que cooperaba con otras agencias y ministerios "para garantizar la seguridad del espacio aéreo".

"Nuestra prioridad es transmitir el mensaje de que hay una zona prohibida para drones", recalcó Aaron Hope, miembro del FBI de Atlanta. "Si es necesario interceptar un dron, contamos con la tecnología para hacerlo".

La FAA avanzó que utilizará un nuevo programa de detección rápida de vuelo de dron y localización de su piloto (DETER, por sus siglas en inglés) durante la Copa del Mundo, que Estados Unidos organizará conjuntamente con sus vecinos México y Canadá hasta el 19 de julio.

Italiano deja el banquillo del Bolonia

Vincenzo Italiano rescindió este jueves su contrato de entrenador del Bolonia tras dos temporadas, en un momento en el que la prensa italiana lo presenta como uno de los favoritos para suceder a Antonio Conte en el Nápoles.

"Italiano ha informado al club de que considera concluido su ciclo en el Bolonia, después de dos temporadas marcadas por unos resultados excelentes, con independencia de cualquier perspectiva profesional futura", indicó el club, que terminó en octava posición en el último campeonato de Italia.

FUENTE: AFP

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