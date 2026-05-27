miércoles 27  de  mayo 2026
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Con Neymar al margen, el Brasil de Ancelotti inicia entrenamientos rumbo al Mundial

Los futbolistas de la selección de Brasil llegaron en helicópteros al complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Río de Janeiro

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

Mauro PIMENTEL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- Con Neymar entre algodones, la selección de Brasil comenzó este miércoles su concentración para la Copa del Mundo 2026, en la que buscará su sexto título, que se le resiste desde hace dos décadas.

Los futbolistas de la Canarinha llegaron en helicópteros al complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Río de Janeiro, para empezar a trabajar bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, a falta de 15 días para la inauguración del Mundial.

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Tras pasar por las pruebas médicas de rigor, el plantel tuvo en la tarde una primera sesión de prácticas.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Neymar no participó en el entrenamiento, en medio de dudas sobre su estado físico por un golpe en la pantorrilla derecha que le sacó de acción en los últimos partidos de su club, el Santos.

"El jugador fue llevado a una clínica para exámenes complementarios", precisó la organización en un comunicado.

Se reportaron a la concentración 23 de los 26 jugadores convocados por Ancelotti.

Las excepciones son Marquinhos, del París Saint-Germain y Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli, del Arsenal, cuyos equipos jugarán el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa en Budapest.

En un video divulgado por la CBF se ve a Neymar recibido por Ancelotti con un abrazo.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el astro de 34 años fue la sorpresa del listado del entrenador italiano para el Mundial de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

No vestía la camiseta verdeamerela desde octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad.

Últimas pruebas

El domingo, Brasil jugará un partido amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, en Río, para despedirse de su afición antes de viajar a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde establecerá su base de operaciones mundialista.

El 6 de junio, el Scratch tendrá otro amistoso contra Egipto, en Cleveland, su último examen previo al Mundial.

Campeón por última vez en Corea del Sur/Japón 2002, Brasil debutará el 13 de junio contra Marruecos en el Grupo C, que completan Haití y Escocia, adversarios a los que enfrentará los días 19 y 24 de ese mes.

FUENTE: AFP

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