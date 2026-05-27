Alemania pide a sus jugadores evitar declaraciones políticas durante el Mundial

El entrenador de Alemania, Rudi Voller (centro), conversa con otros miembros del cuerpo técnico de la selección durante una práctica, el 10 de octubre de 2023.

BERLÍN.- El director técnico de la selección de Alemania , Rudi Völler , pidió este miércoles a los jugadores que disputarán el Mundial de fútbol 2026 que eviten hacer declaraciones políticas durante el torneo.

Völler afirmó, desde la concentración de Alemania en el norte de Baviera , que los jugadores no tienen prohibido expresarse, pero los animó a mantener el deporte y la política "separados" durante la competición.

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El seleccionador indicó que no habrá formación especial para los medios antes del torneo en Estados Unidos, Canadá y México, a diferencia de lo ocurrido antes del Mundial de Catar 2022.

"Si alguien desea hacerlo, es libre de hacerlo antes del torneo", dijo Völler sobre la posibilidad de que los jugadores hagan declaraciones políticas. "Pero si no ocurrió hasta este momento, en general no debería empezar a suceder ahora".

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El exdelantero de 66 años espera que Alemania haya aprendido de su experiencia en Catar, donde la previa del torneo estuvo dominada por las discusiones sobre la prohibición de símbolos políticos.

Allí los jugadores alemanes se taparon la boca en la foto oficial antes de su debut contra Japón y algunos comentaristas sugirieron que aquello contribuyó a su pobre actuación en el torneo.

"Cada jugador es plenamente consciente de la situación. Una parte importante del actual plantel también formó parte del equipo que fue a Catar hace cuatro años", recalcó.

Völler dijo que dejaría en manos de la prensa informar sobre asuntos políticos. "Ustedes (los medios) son libres de hacerlo. No estamos imponiendo ninguna ley del silencio".

Boicot de 1980 como ejemplo

El exdelantero alemán, campeón del mundo en 1990, considera que las acciones políticas de los atletas tienen poco impacto y recordó el boicot de Estados Unidos y otros países occidentales a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

"Haríamos bien en simplemente esperar con ilusión el Mundial. A pesar de todas las circunstancias desagradables que puedan rodearlo, debemos intentar jugar un fútbol atractivo y entusiasmar a los aficionados", subrayó.

Alemania se enfrentará a la selección de Finlandia el domingo en Maguncia en su último partido amistoso de preparación en casa antes del torneo.

FUENTE: AFP