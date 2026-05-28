Neymar en duda para el debut de Brasil en el Mundial 2026 por una lesión muscular

El delantero del Santos, Neymar, reacciona desde una butaca en la grada durante el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Santos de Brasil y el San Lorenzo de Argentina en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de São Paulo, Brasil, el 20 de mayo de 2026.

La selección de Brasil recibió una noticia preocupante a pocos días del inicio del Mundial 2026. Neymar sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha y su presencia en el estreno de la Canarinha contra Marruecos está en serio riesgo.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, confirmó este jueves que el atacante presenta una lesión muscular de grado dos, cuyo tiempo estimado de recuperación oscila entre dos y tres semanas. La información fue ofrecida desde la concentración brasileña en Granja Comary, cerca de Río de Janeiro, donde el equipo comenzó su preparación para la Copa del Mundo.

“Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberada”, explicó Lasmar tras los resultados de la resonancia magnética practicada al futbolista.

La lesión deja a Neymar fuera de los amistosos previos al Mundial frente a Panamá y Egipto. El primero se disputará este domingo en Río de Janeiro, mientras que el segundo será el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

El gran objetivo ahora es acelerar la recuperación del delantero para intentar que llegue en condiciones al debut mundialista de Brasil, programado para el 13 de junio ante Marruecos. Sin embargo, dentro del entorno de la selección existe preocupación debido a los ajustados plazos de recuperación.

La posible ausencia de Neymar supondría un duro golpe para las aspiraciones brasileñas en el torneo, ya que el delantero continúa siendo una de las principales referencias ofensivas y líderes del vestuario de la Canarinha.