viernes 3  de  julio 2026
Fórmula 1

Norris no se deja intimidar por rumores del interés de Verstappen en McLaren: “Voy a estar aquí muchos años más”

Muchos quisieran a Max Verstappen en su equipo, pero McLaren realmente está contento con Lando Norris

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce en el segundo día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 12 de febrero de 2026.&nbsp;

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce en el segundo día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 12 de febrero de 2026. 

Giuseppe CACACE / AFP
Por Karla Roca

El futuro de Max Verstappen en Red Bull se ha puesto en entredicho desde hace algún tiempo, y equipos como McLaren y Mercedes han sido señalados como el próximo objetivo del multicampeón del mundo.

Al menos la mitad de la parrilla de pilotos de Formula 1 terminan sus contratos con sus actuales equipos a finales de 2026, y aunque no es el caso específico de Max Verstappen, el neerlandés ha sido uno de los más señalados en querer buscar nuevos horizontes, sobre todo después de lo complicada que esta siendo esta temporada para Red Bull.

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Mercedes no ha sido la única escudería con la que Max ha sido relacionado, pues según informes del Daily Mail, el equipo del neerlandés ya se encontraría en pláticas informales con Zak Brown, Jefe de McLaren.

Lando Norris, ¿intimidado por el cuatro veces campeón del mundo?

Tras los rumores de la reunión del equipo de Verstappen con el mandamás de McLaren, Lando Norris fue cuestionado sobre un posible traspaso del Red Bull a la escudería papaya, y lejos de sentirse intimidado, se mostró orgulloso de lo que han logrado como escudería:

“Es bueno que un cuatro veces campeón del mundo quiera unirse [a McLaren]…no sé cuánto de eso es cierto. [Pero] es algo genial”, aseguró el inglés.

Lando Norris además reveló que Max no es el único piloto que podría estar interesado en unirse a la escudería de Woking, pues según sus declaraciones, él también conoce de varios en la parrilla que estarían encantados de formar parte de las filas de McLaren.

Para terminar con los rumores alrededor del desmembramiento del equipo, Norris enfatizó que está feliz y emocionado por su futuro con la escudería británica y por la mancuerna que ha logrado con Oscar Piastri, su actual coequipero, por lo que por el momento se mantienen enfocados en el proyecto que han encabezado juntos.

Verstappen y McLaren, una asociación que no debe ser descartada

Si bien es cierto que el traspaso de Verstappen a McLaren aún se trata de un rumor, la asociación con el neerlandés no puede descartarse por completo, pues el equipo británico tiene un activo que podría ser muy interesante para Max: Gianpiero Lambiase.

El ingeniero que trabajó codo a codo con Verstappen desde su llegada a Red Bull en 2016, fue clave para lograr su éxito en la pista con el equipo austriaco, sin embargo, hace algunos meses se anunció que a partir de la temporada 2028 se unirá de lleno a las filas de McLaren como Director de Carreras.

Sea como fuere y tras los desastrosos resultados de lo que va de la temporada, cuesta ver a Verstappen en Red Bull más allá del 2026, por lo ahora solo queda esperar a ver si el legendario piloto se despide para siempre de la máxima categoría o si apuesta por un proyecto nuevo como Mercedes o McLaren. Solo el tiempo nos lo dirá.

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