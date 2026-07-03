viernes 3  de  julio 2026
Baloncesto

NBA va a probar nueva regla para acelerar el tiempo de los juegos

La NBA implementará la regla de un solo tiro libre durante la Summer League 2026 para acelerar el juego. La medida ya se utiliza en la G League y podría llegar a la liga.

El ala-pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, número 01, mira hacia arriba durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York el 8 de junio de 2026.&nbsp;

El ala-pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, número 01, mira hacia arriba durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York el 8 de junio de 2026. 

SAUL LOEB / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La NBA utilizará una nueva regla experimental durante la Summer League 2026 con el objetivo de agilizar el desarrollo de los partidos. La competición de verano adoptará el sistema de un solo tiro libre, una medida que ya se aplica en la G League desde la temporada 2019-2020.

Con esta modificación, cualquier falta que normalmente otorgaría uno, dos o tres tiros libres se resolverá con un único lanzamiento. Ese intento tendrá el mismo valor total de puntos que los tiros que reemplaza, reduciendo así el tiempo dedicado a las visitas a la línea de personal.

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La excepción llegará en los momentos decisivos de los encuentros. Durante los últimos dos minutos del último cuarto y en todas las prórrogas se mantendrá el formato tradicional de los tiros libres para preservar el desarrollo habitual del juego.

Aunque la NBA no ha confirmado que esta regla vaya a implementarse en la temporada regular, la Summer League ha servido en numerosas ocasiones como banco de pruebas para futuras modificaciones del reglamento. Cambios como el desafío de los entrenadores, el reinicio del reloj de posesión a 14 segundos tras un rebote ofensivo y la sanción por la falta intencional para detener un contraataque fueron evaluados primero en la G League y en la liga de verano antes de llegar oficialmente a la NBA.

La actividad de la Summer League comenzará este viernes con el California Classic, organizado por los Golden State Warriors y los Sacramento Kings. Posteriormente se disputará la Summer League de Salt Lake City, antes del gran torneo de Las Vegas, que reunirá a las 30 franquicias de la NBA del 9 al 19 de julio.

Uno de los principales atractivos será el debut del número uno del Draft, AJ Dybantsa, quien podría enfrentarse al segundo seleccionado, Darryn Peterson, en uno de los duelos más esperados del certamen.

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